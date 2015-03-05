欧洲股市：触及逾七年高位，欧洲央行功不可没

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
* FTSEurofirst 300指数涨0.8%，触及2007年11月以来高位
* 欧洲央行称QE可能持续到2016年以后，上调经济预估
* 欧洲企业获利增长22%，为2011年年中以来最强一季
路透伦敦/巴黎3月5日 - 欧洲股市周四触及逾七年高位。欧洲央行(ECB)的言论令人鼓舞，超市家乐福(Carrefour) 和基金公司施罗德投资 的业绩强劲，提振股市大涨。
欧洲央行总裁德拉吉表示，如果有必要，定于下周一开始的购债计划可能持续到2016年9月以后。欧洲央行亦上调了对今明两年的经济增长预估。
“他表明了坚持推进这项计划的决心，并消除了(找不到债券卖家的)担忧，”BNP Paribas Investment Partners的多资产解决方案首席分析师Joost Van Leenders表示，“整体来看，对股市利好。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.8%，报1,569.48点。在德拉吉讲话时，该指数触及2007年11月以来的最高水平1,572.02点。
全球第二大零售商家乐福上涨2.4%。该公司表示，今年将增加资本支出。
英国基金公司施罗德投资劲升4.7%。该公司公布2014年税前获利增长优于预期。
据汤森路透Starmine数据，迄今为止，大约80%的STOXX Europe 600指数 成分股公布了业绩，他们的获利平均较上年同期增长22%。这是欧洲自2011年年中以来最强的财报季。
矿企逆势下跌。力拓 跌2.9%。中国宣布2015年经济成长目标约为7%，这是25年来的最慢增速。
英国富时100指数 涨0.61%，收报6,961.14点。德国DAX指数 收高1.0%，报11,504.01点。法国CAC 40指数 收涨0.94%，报4,963.51点。(完)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。