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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 06:43 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌第四日，因出口前景低迷

路透芝加哥3月5日 - 美国大豆期货周四连续第四日下跌，触及三周
低位，交易商称因出口前景低迷。
    
    巴西卡车司机罢工结束，表明海外买家将可以获得供应充足的巴西大
豆。美国大豆价格被认为太昂贵，难以在出口市场竞争。
    
    CBOT大豆市场在早盘攀升，但5月大豆期货 价格未能升穿隔夜交
易时段的高位后，大豆由升转跌。
    
    3月大豆 有合约交割，增加市场压力。
    
    在5月大豆合约跌穿30日移动均线支持位后，大豆跌势加速。该合约
收在30日移动均线以下，为2月13日来首次。
    
    豆粕期货下跌，跟随现货基差下滑。
    
    技术卖盘拖累豆油走低。CBOT-5月豆油跌穿30日移动均线。
    
    3月大豆期货合约 收跌9-3/4美分，报每蒲式耳9.79-1/4美元。
    
    3月豆粕合约 升0.3美元，收报每短吨334.4美元。3月豆油合约
 收低0.6美分，报31.43美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为167,973口，豆粕为62,991口，豆油为72,
856口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 张涛)
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