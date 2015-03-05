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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 03:41 BJT

《独家新闻》德国商业银行接近与美国达成逾14亿美元和解--消息人士

路透纽约3月5日 - 据两名消息人士，德国商业银行 接近达成一项协议，向美国当局支付逾14亿美元，以了结被控违反美国制裁的案件以及另一项调查。这项调查源于与奥林巴斯(Olympus)会计丑闻有关联的一些交易。

消息人士周四表示，和解协议最快可能在下周达成，其中将包括延迟起诉协议以暂停刑事指控。由于事件尚未公开，消息人士要求匿名。

其中一名消息人士表示，预计最终和解金额为14.5亿美元。另一名消息人士提醒道，协议尚未敲定，细节仍可能变化。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)
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