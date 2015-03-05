全球金市：金价跌穿1,200美元，在欧洲央行上调通胀预估后曾走高

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 美元指数触及11年半高位
* 欧洲央行维持利率在纪录低位不变
路透纽约/伦敦3月5日 - 金价周四由升转跌，跌穿每盎司1,200美元，因欧洲央行上调明年通胀预估带动金价上升后，空头回补买盘枯竭。
欧洲央行周四宣布维持利率在纪录低位不变，将明年通胀预估从1.3%上调至1.5%，预计2017年通胀为1.8%。
“对于欧元区经济成长和通胀，欧洲央行比我们乐观得多...人们注意到货币贬值，把黄金看作是替代品。”德国商业银行的分析师Daniel Briesemann表示。
黄金通常被视作对冲通胀的工具。
1910 GMT，现货金 跌0.04%，报每盎司1,199.45美元。
美国4月期金 收跌0.4美元，结算价报每盎司1,196.20美元。
“空头回补逐渐消失，令市场走低，”汇丰证券首席金属分析师James Steel说。
金价跌穿1,200美元心理关口，被视为具技术性意义。
金市投资者关注周五公布的2月美国非农就业报告，以寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时升息的线索。
美元兑一篮子主要货币触及11年半高位。
现货银 持平在每盎司16.19美元。现货钯金 跌0.5%，报每盎司824.78美元。现货铂金 小跌0.02%，报每盎司1,176.95美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 张涛)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。