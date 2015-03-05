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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 06:39 BJT

芝加哥期市：玉米期货上涨，受助于技术因素和出口销售数据

路透芝加哥3月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周四
小幅上升，交易商表示，受助于技术性买盘和玉米出口销售强劲，令玉米
摆脱小麦<0#W:>和大豆<0#S:>大跌带来的压力。
    
    美国农业部稍早表示，最新一周出口销售美国旧作和新作玉米共98.6
760万吨，接近分析师预估区间的高端。付运130万吨玉米，为5月来最大
批。
    
    玉米期货仍交投在宽度为大约15美分的区间，市场在今年迄今大部份
时间是在这交投区间内。交投最活跃的CBOT-5月玉米期货收在10日移动均
线以上，但在40日移动均线遭遇阻力。
    
    成交清淡，路透数据显示，成交量略高于20万口。
        
    CBOT-5月玉米合约 收涨1美分，报3.90-1/2美元。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为205,628口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 张涛)
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