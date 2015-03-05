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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 06:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至五个月低位，因美元大涨

路透芝加哥3月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌至
五个月低位，交易商表示，美元飙升至11年半高位损及出口前景。
    
    美元指数 上涨，因欧洲央行宣布下周开始购债计划，拖累欧元
走低。
    
    技术性卖盘增加小麦市场压力。近月CBOT小麦 跌穿周三日内低
位4.91-1/4美元，触及10月3日来最低的4.81美元。
    
    CBOT-3月小麦连续第二日有250口合约交割，进一步向市场施压。
        
    美国农业部表示，截至2月26日该周，出口销售2014/15年小麦49.66
万吨和2015/16年小麦3.8万吨，市场预期出口销售共计35-55万吨。    
    
    CBOT-5月小麦期货 结算价报4.80-1/2美元，跌15-1/2美分。
  
    今日CBOT小麦期货成交量预计为169,542口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 张涛)
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