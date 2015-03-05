《全球汇市》欧元跌穿1.10美元，美元指数升至11年半新高

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 欧元跌穿1.10美元
* 欧洲央行下周开始购债
* 美元指数触及新高
路透纽约3月5日 - 欧元兑美元周四跌穿1.10美元，为2003年来首次，美元兑一篮子主要货币进一步走高，此前欧洲央行宣布下周开始实施购债计划，以提振欧元区经济成长。
欧元兑美元 过去六个月累计下跌15%，周四短暂跌穿1.10美元，为2003年9月来首见，触及1.0988美元日内低位。
欧元尾盘下滑0.65%，至1.1005美元，在欧洲央行总裁德拉吉记者会后，欧元跌势加速。
欧洲央行(ECB)下周将开始启动量化宽松，并提高了对于今明两年的经济成长预测。欧洲央行总裁德拉吉表示，将于3月9日首次利用新钞购买公债。欧洲央行曾表示，每月将购买600亿欧元主权债券，直到2016年9月，或者直到通胀率回升到目标水准：接近但低于2%。
一些分析师曾认为，欧洲央行以负的收益率购买公债可能会扭曲公债市场。德拉吉表示，将避开收益率低于欧洲央行负0.2%存款利率的公债。
“一些人认为德拉吉的部份言论对欧元非常不利，”麦格理全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman说。
欧元兑英镑 下滑0.2%，报0.7234英镑，稍早触及2007年12月来最低水平。
美元兑一篮子主要货币 触及11年半新高。美元指数一度升至2003年9月来最高的96.593，最新报96.441，上扬0.50%。
美元兑日圆 升穿120日圆关口，最新涨0.5%，报120.21日圆，交易商称，美国宏观基金买盘热络，回补其美元空头。
汇市交易商也聚焦在周五出炉的2月美国非农就业报告，Wizman说2月美国天气寒冷可能抑制招聘活动。就业市场是美国相对强劲的经济前景和美元涨势的主要推手。(完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。