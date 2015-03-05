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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 04:57 BJT

《全球汇市》欧元跌穿1.10美元，美元指数升至11年半新高

* 欧元跌穿1.10美元

* 欧洲央行下周开始购债

* 美元指数触及新高

路透纽约3月5日 - 欧元兑美元周四跌穿1.10美元，为2003年来首次，美元兑一篮子主要货币进一步走高，此前欧洲央行宣布下周开始实施购债计划，以提振欧元区经济成长。

欧元兑美元 过去六个月累计下跌15%，周四短暂跌穿1.10美元，为2003年9月来首见，触及1.0988美元日内低位。

欧元尾盘下滑0.65%，至1.1005美元，在欧洲央行总裁德拉吉记者会后，欧元跌势加速。

欧洲央行(ECB)下周将开始启动量化宽松，并提高了对于今明两年的经济成长预测。欧洲央行总裁德拉吉表示，将于3月9日首次利用新钞购买公债。欧洲央行曾表示，每月将购买600亿欧元主权债券，直到2016年9月，或者直到通胀率回升到目标水准：接近但低于2%。

一些分析师曾认为，欧洲央行以负的收益率购买公债可能会扭曲公债市场。德拉吉表示，将避开收益率低于欧洲央行负0.2%存款利率的公债。

“一些人认为德拉吉的部份言论对欧元非常不利，”麦格理全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman说。

欧元兑英镑 下滑0.2%，报0.7234英镑，稍早触及2007年12月来最低水平。

美元兑一篮子主要货币 触及11年半新高。美元指数一度升至2003年9月来最高的96.593，最新报96.441，上扬0.50%。

美元兑日圆 升穿120日圆关口，最新涨0.5%，报120.21日圆，交易商称，美国宏观基金买盘热络，回补其美元空头。

汇市交易商也聚焦在周五出炉的2月美国非农就业报告，Wizman说2月美国天气寒冷可能抑制招聘活动。就业市场是美国相对强劲的经济前景和美元涨势的主要推手。(完)
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