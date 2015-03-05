纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货跟随雷亚尔下跌，期糖反弹

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透纽约/伦敦3月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四在上日大涨后回落，因巴西雷亚尔走弱。原糖从上日触及的约五年低位反弹，受助于回补空头和需求不断增强的迹象。
ICE可可期货下滑，因美元走强，以及可可期货未能持续收在一关键技术水平以上，未能带来新买盘。
5月阿拉比卡咖啡期货 跌2.5美分，或1.8%，收报每磅1.3505美元。巴西雷亚尔 下跌至逾10年最低水平。巴西是最大的咖啡生产国。
5月罗布斯塔咖啡期货 收涨19美元，或1.0%，收报每吨1,875美元。
ICE-5月原糖期货 收高0.10美分，或0.7%，收报每磅13.44美分。5月白糖期货 收涨3.50美元，或0.9%，报每吨372.20美元。
5月纽约可可期货 收低11美元，或0.4%，收报每吨2,996美元，因美元走强和次月可可合约未能连续第二日收在200日移动均线之上，NickJen Capital的Nick Gentile说。
5月伦敦可可期货 收涨1英镑，升不到0.1%，报每吨2,042英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 张涛)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。