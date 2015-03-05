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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 05:10 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货跟随雷亚尔下跌，期糖反弹

路透纽约/伦敦3月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四在上日大涨后回落，因巴西雷亚尔走弱。原糖从上日触及的约五年低位反弹，受助于回补空头和需求不断增强的迹象。

ICE可可期货下滑，因美元走强，以及可可期货未能持续收在一关键技术水平以上，未能带来新买盘。

5月阿拉比卡咖啡期货 跌2.5美分，或1.8%，收报每磅1.3505美元。巴西雷亚尔 下跌至逾10年最低水平。巴西是最大的咖啡生产国。

5月罗布斯塔咖啡期货 收涨19美元，或1.0%，收报每吨1,875美元。

ICE-5月原糖期货 收高0.10美分，或0.7%，收报每磅13.44美分。5月白糖期货 收涨3.50美元，或0.9%，报每吨372.20美元。

5月纽约可可期货 收低11美元，或0.4%，收报每吨2,996美元，因美元走强和次月可可合约未能连续第二日收在200日移动均线之上，NickJen Capital的Nick Gentile说。

5月伦敦可可期货 收涨1英镑，升不到0.1%，报每吨2,042英镑。(完)

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