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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 05:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.21%，Nasdaq指数上涨0.32%

路透纽约3月5日 - 美国股市周四在连跌两日后小幅收高，投资者不愿大举作注，等待周五关键的就业报告出炉。

道琼工业指数 收高38.82点，或0.21%，至18,135.72点；标准普尔500指数 上涨2.51点，或0.12%，至2,101.04点；Nasdaq指数 涨15.67点，或0.32%，至4,982.81点。(完)
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