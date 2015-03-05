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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 05:21 BJT

美股盘后: GAP股价盘后下挫2.1%，之前该公司公布2月销售数据

路透3月5日 - 美国服装零售商GAP 股价周四在盘后交易中下挫2.1%，之前该公司公布2月销售数据。(完)
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