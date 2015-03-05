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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 05:44 BJT

纽约期市：期棉下挫，因出口销售呈现净取消和美元上涨

路透纽约3月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连跌第六日，因美国出口销售报告显示上周净取消和美元上涨，给棉花市场带来压力。

交投最活跃ICE-5月期棉 下跌0.37美分，或0.6%，收报每磅63.23美分，为2014年6月底至7月初来首次连跌六个交易日。

在美国农业部出口销售报告公布后，期棉应声下挫。农业部在周四早上公布的出口销售报告显示，在截至2月26日该周，净取消62,500包棉花，因最大消费国中国取消118,200包棉花，新销售4,300包棉花。

棉花价格下跌是对报告“不由自主的反应，”Wedbush Securities的Sharon Johnson表示，因农业部报告也显示出口360,800包棉花，此为销售年度高位，中国是主要目的地。

美元指数 升至11年半高位，也在尾盘向期棉拖压，拉低期棉至63.08美分日内低位，迫近上日触及的两周低位63.05美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 张涛)
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