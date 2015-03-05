国际油市：油价震荡收低，因美元走强和伊朗消息抵销供应忧虑

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 利比亚和伊拉克供应忧虑最初提振油价
* 油价在周四稍后下跌，因美元上涨及美国寻求和伊朗达成核协议
* 布兰特和美国原油价差交易增加市场波动性
路透纽约3月5日 - 油价周四震荡收低，因美元急升及美国寻求和伊朗达成核协议，抵销了稍早利比亚和伊拉克供应忧虑对市场的提振效应。
利比亚宣布该国约十几个油田因安全忧虑而遭遇不可抗力，伊拉克油井被伊斯兰国武装份子放火，这些消息扶助油价在欧洲交易时段攀升。
在纽约交易时段，油价从盘中高位回落，因美元兑欧元触及11年半高位，打压以美元计价的原油价格。
美国寻求和伊朗达成核协议，将有可能终止西方国家对伊朗的制裁，从而使该国原油产出增加，使更多石油流入供应已经季度过剩的市场，进一步拖累油价。
布兰特原油 收低0.07美元，报每桶60.48美元，盘中一度上涨逾1美元。
美国原油 收跌0.77美元，报每桶50.76美元，稍早上升至52.40美元。
欧元兑美元周四跌穿1.10美元，为2003年来首次，美元兑一篮子主要货币进一步走高，此前欧洲央行宣布下周开始实施购债计划，以提振欧元区经济成长。
美国失业金申请以及工业订单数据逊于预期，且非农生产率下降，也是拖累油价的因素。
市场数据研究公司Genscape周四预期库欣原油库存可能再次膨涨，导致布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R走宽至约10美元。(完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。