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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.24 +0.43 +1.17 620956

搜狐 51.47 -0.23 -0.44 208383

网易 101.10 +4.06 +4.18 495470

百度 214.23 +6.54 +3.15 3815646

台湾

台湾积体电路 24.46 +0.13 +0.53 1404166

联电 2.48 -0.02 -0.80 159093

日月光 7.36 -0.03 -0.41 124105

硅品精密 9.02 -0.02 -0.17 1268317

和信超媒体 0.81 +0.01 +1.26 116481

友达 4.90 -0.16 -3.16 414508

中华电信 31.34 -0.05 -0.16 15074

台湾国际航电 50.71 +1.39 +2.82 4104935

香港

中国移动 65.89 +0.67 +1.03 230679

中国联通 16.11 +0.37 +2.35 144011

中国电信 61.50 -0.26 -0.42 5862

中芯国际 4.40 +0.00 +0.00 6339

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 47

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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