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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 06:18 BJT

更新版 1-《全球汇市》欧元跌穿1.10美元，美元指数触及11年半新高

* 欧元跌穿1.10美元

* 欧洲央行下周开始购债

* 美元指数触及新高 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约3月5日 - 欧元兑美元周四跌穿1.10美元，为2003年来首次，美元兑一篮子主要货币进一步走高，此前欧洲央行宣布下周开始实施购债计划，以提振欧元区经济成长。

欧元兑美元 过去六个月累计下跌15%，周四短暂跌穿1.10美元，为2003年9月来首见，触及1.0988美元日内低位。

欧元尾盘下滑0.45%，至1.1029美元，在欧洲央行总裁德拉吉记者会后，欧元跌势加速。

欧洲央行(ECB)下周将开始启动量化宽松，并提高了对于今明两年的经济成长预测。欧洲央行总裁德拉吉表示，将于3月9日首次利用新钞购买公债。欧洲央行曾表示，每月将购买600亿欧元主权债券，直到2016年9月，或者直到通胀率回升到目标水准：接近但低于2%。

一些分析师曾认为，欧洲央行以负的收益率购买公债可能会扭曲公债市场。德拉吉表示，将避开收益率低于欧洲央行负0.2%存款利率的公债。

“一些人认为德拉吉的部份言论对欧元而言政策立场非常温和，”麦格理全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman说。

欧元兑英镑 下滑0.2%，报0.7234英镑，稍早触及2007年12月来最低水平。

美元兑一篮子主要货币 触及11年半新高。美元指数一度升至2003年9月来最高的96.593，最新报96.380，上扬0.43%。

美元兑日圆 升穿120日圆关口，最新涨0.4%，报120.10日圆，交易商称，美国宏观基金买盘热络，回补其美元空头。

美元兑瑞郎 涨逾1%，尾盘报0.9742瑞郎。美元兑新西兰元 上涨近1.5%，约报0.75美元。

汇市交易商也聚焦在周五出炉的2月美国非农就业报告，Wizman说2月美国天气寒冷可能抑制招聘活动。就业市场是美国相对强劲的经济前景和美元涨势的主要推手。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1028 1.1077 -0.44 -8.84 1.2097

美元/日圆 120.13 119.65 +0.40 +0.38 119.68

欧元/日圆 132.48 132.54 -0.05 -8.49 144.77

美元/瑞郎 0.9743 0.9630 +1.17 -1.99 0.9941

英镑/美元 1.5240 1.5263 -0.15 -2.14 1.5573

美元/加元 1.2484 1.2425 +0.47 +7.45 1.1618

澳元/美元 0.7779 0.7812 -0.42 -4.76 0.8168

欧元/瑞郎 1.0744 1.0669 +0.70 -10.66 1.2026

欧元/英镑 0.7240 0.7249 -0.12 -6.64 0.7755

新西兰元/美元 0.7475 0.7585 -1.45 -4.13 0.7797

美元/挪威克朗 7.7204 7.7745 -0.70 +3.32 7.4720

欧元/挪威克朗 8.5160 8.6124 -1.12 -5.79 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3367 8.3271 +0.12 +6.94 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.1974 9.2253 -0.30 -2.87 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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