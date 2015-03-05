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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 06:23 BJT

美国债市：3月4日当周外国央行减持美国公债和机构债--FED

路透纽约3月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至3月4日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少125.78亿美元，至3.253兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周减少145.43亿美元，至2.925兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周减少18.70亿美元，至2,847.75亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：here(完)

(编译 戴素萍 审校 许娜)
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