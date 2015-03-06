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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 13:12 BJT

日本数据：1月领先指标环比降0.2点，同时指标环比升2.4点--内阁府

路透东京3月6日 - 日本内阁府周五公布，1月同时指标较前月上升2.
4点。
    
    1月领先指标较前月下降0.2点。领先指标综合了招聘岗位数量和消费
者信心等数据。
    
    欲浏览完整数据，请参看内阁府网站：
here(完)
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