美国股市：微幅收高，静待美国非农就业报告出炉

“人们预期明日报告亮丽。这是对今日股市表现最好的形容，”Heritage Capital总裁和首席投资长Paul Schatz说。

继2月美股表现强劲后，标普500指数和道指本周初又触及纪录高位，Nasdaq指数初升穿5,000大关，为投资者周四稍事停留进一步提供理由。

欧洲的消息对美国市场有一定扶助，但高于预期的美国初请失业金人数让美股“难以一帆风顺，”Direxion Funds投资组合董事总经理Paul Brigandi说。

美国上周初请失业金人数增至去年5月以来高位，可能引发对于劳动市场的担忧。美国劳工部周四公布，在截至2月28日的一周，经季度调整的初请失业金人数增加7,000人至32万人。这是去年5月中旬以来的最高水平。

另一报告显示，1月美国工厂订单意外下降，且为连续第六个月下跌，显示制造业活动疲弱。

道琼工业指数 收高38.82点，或0.21%，至18,135.72点；标准普尔500指数 上涨2.51点，或0.12%，至2,101.04点；Nasdaq指数 涨15.67点，或0.32%，至4,982.81点。

欧洲央行(ECB)周四宣布下周将开始启动量化宽松，并提高了对于今明两年的经济成长预测。欧洲央行总裁德拉吉表示，将于3月9日首次利用新钞购买公债。

美国制药企业艾伯维(AbbVie) 表示，将以大约210亿美元收购抗癌药生产企业Pharmacyclics ，以扩大其肿瘤药物产品线。

Pharmacyclics股价暴涨10.3%，报254.22美元。艾伯维股价下挫5.7%，报56.86美元

据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有57亿股换手，低于最近五个交易日的平均水平65亿股。

纽约证交所上涨与下跌个股分别是1,660与1,371支，比率为1.21：1。在Nasdaq市场，上涨与下跌个股分别是1,560与1,154支，比率为1.35：1。

有21支标普500指数成份股触及52周新高，2支触及新低；有97支Nasdaq综合指数成份股触及新高，42支触及新低。(完)