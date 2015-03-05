美国股市：微幅收高，静待美国非农就业报告出炉

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
“人们预期明日报告亮丽。这是对今日股市表现最好的形容，”Heritage Capital总裁和首席投资长Paul Schatz说。
继2月美股表现强劲后，标普500指数和道指本周初又触及纪录高位，Nasdaq指数初升穿5,000大关，为投资者周四稍事停留进一步提供理由。
欧洲的消息对美国市场有一定扶助，但高于预期的美国初请失业金人数让美股“难以一帆风顺，”Direxion Funds投资组合董事总经理Paul Brigandi说。
美国上周初请失业金人数增至去年5月以来高位，可能引发对于劳动市场的担忧。美国劳工部周四公布，在截至2月28日的一周，经季度调整的初请失业金人数增加7,000人至32万人。这是去年5月中旬以来的最高水平。
另一报告显示，1月美国工厂订单意外下降，且为连续第六个月下跌，显示制造业活动疲弱。
道琼工业指数 收高38.82点，或0.21%，至18,135.72点；标准普尔500指数 上涨2.51点，或0.12%，至2,101.04点；Nasdaq指数 涨15.67点，或0.32%，至4,982.81点。
欧洲央行(ECB)周四宣布下周将开始启动量化宽松，并提高了对于今明两年的经济成长预测。欧洲央行总裁德拉吉表示，将于3月9日首次利用新钞购买公债。
美国制药企业艾伯维(AbbVie) 表示，将以大约210亿美元收购抗癌药生产企业Pharmacyclics ，以扩大其肿瘤药物产品线。
Pharmacyclics股价暴涨10.3%，报254.22美元。艾伯维股价下挫5.7%，报56.86美元
据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有57亿股换手，低于最近五个交易日的平均水平65亿股。
纽约证交所上涨与下跌个股分别是1,660与1,371支，比率为1.21：1。在Nasdaq市场，上涨与下跌个股分别是1,560与1,154支，比率为1.35：1。
有21支标普500指数成份股触及52周新高，2支触及新低；有97支Nasdaq综合指数成份股触及新高，42支触及新低。(完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。