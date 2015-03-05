日韩经济指标预测--3月6日-3月13日****

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月2日当周 3月5日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 12,611 3月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- +1.5 领先指标(较前月) -- +1.5 3月9日当周 3月8日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 2月 -- +2.5% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 1月 -- 盈余1,872 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 -- +2.2% GDP(较前季) -- +0.6% GDP资本支出(较前季) -- +0.1% GDP民间消费(较前季) -- +0.3% GDP外部需求(较前季) -- +0.2% 3月9日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 45.6 3月10日(二) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 -- -1.3% (较上年同期) -- +0.3% 2350 日本机械订单(较前月) 1月 -- +8.3% (较上年同期) -- +11.4% 3月11日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 1月 -- +8.5% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第一季 -- 正8.1 3月12日(四) -- 韩国央行利率决议 3月 -- 2.00% 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 39.1 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -8.5% 进口物价(较上年同期) -- -19.2% 3月13日(五) 0430 日本工业生产 1月修正值 -- +4.0% 产能利用率(较前月) -- +2.0% (完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。