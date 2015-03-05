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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 06:33 BJT

****日韩经济指标预测--3月6日-3月13日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值   
    
    3月2日当周    
    
    3月5日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          2月         --        12,611
    
    3月6日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                          1月         --          +1.5
             领先指标(较前月)                                      --          +1.5
    
    3月9日当周
    
    3月8日(日)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  2月         --         +2.5%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              1月         --     盈余1,872
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率        第四季修正值         --       　+2.2%
             GDP(较前季)                                           --         +0.6%
             GDP资本支出(较前季)                                   --         +0.1%
             GDP民间消费(较前季)                                   --         +0.3%
             GDP外部需求(较前季)                                   --         +0.2%
    
    3月9日(一)
　　0500 日本服务业景气判断指数                       2月          --          45.6
    
    3月10日(二)
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                 2月          --         -1.3%
                             (较上年同期)                          --         +0.3%
    2350 日本机械订单(较前月)                         1月          --         +8.3%
                     (较上年同期)                                  --        +11.4%   
    
    3月11日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                      1月          --         +8.5%
    2350 日本大型制造业景气判断指数                第一季          --         正8.1
    
    3月12日(四)
     --  韩国央行利率决议                             3月          --         2.00%    
    0500 日本消费者信心指数                           2月          --          39.1 
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     2月          --         -8.5%
             进口物价(较上年同期)                                  --        -19.2%  
    
    3月13日(五)
    0430 日本工业生产                           1月修正值          --         +4.0%
             产能利用率(较前月)                                    --         +2.0%   
    (完)
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