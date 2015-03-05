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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 07:00 BJT

加拿大股市：小幅收升，能源股获利助大盘上攻

路透多伦多3月5日 - 加拿大主要股指周四全面上涨，但涨幅不大，油气生产商Canadian Natural Resources 公布意外强劲季报后，跳涨5%，带领大盘上攻。

大盘在连两日下跌后小涨，随着油价在历史低位水准企稳，投资人似乎只会审慎买进一些资源股。

“投资人开始从中选股，选出(能源股中)价值相对较好的股票，”StennerZohny Investment Partners of Richardson GMP投资组合主管Youssef Zohny表示。“获利肯定有助于减少大量的不确定性。”

Canadian Natural跳涨至38.64加元，此前该公司公布获利优于预期，另下修预算及提高派息，其并预期今年将分拆资产。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升20.27点，或0.13%，报15,103.11点。十大类股中有八大类上涨，只有非必需性消费和金融类股下跌。(完)
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