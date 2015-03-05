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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 07:14 BJT

《全球汇市》美元指数持于11年高位，静候美国非农就业报告出炉

交易员发现在新西兰央行表示考虑强制银行持有更多资本，以便为住屋投资者贷款提供支撑后，新西兰元开始走低。

这些举措可能令升息的需求减低，投资者同时以抛售新西兰元做为回应，令新西兰元 下跌至一周半低点0.7486美元，远低于本周高位的0.7611美元。

交易员表示，一部分可能也受到获利了结的影响，尤其是兑欧元与澳元，这两种货币兑新西兰元本周稍早双双触及纪录新低。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1028 1.1028 +0.00 -8.84 1.2097

美元/日圆 120.08 120.13 -0.04 +0.33 119.68

欧元/日圆 132.40 132.48 -0.06 -8.55 144.78

美元/瑞郎 0.9734 0.9743 -0.09 -2.08 0.9941

英镑/美元 1.5243 1.5240 +0.02 -2.12 1.5573

美元/加元 1.2482 1.2484 -0.02 +7.44 1.1618

澳元/美元 0.7779 0.7779 +0.00 -4.76 0.8168

新西兰元/美元 0.7485 0.7475 +0.13 -4.00 0.7797

澳元/日圆 93.410 93.470 -0.06 -4.44 97.750

新西兰元/日圆 89.870 89.800 +0.08 -3.69 93.310

英镑/日圆 183.02 183.08 -0.03 -1.80 186.38

澳元/新西兰元 1.0387 1.0389 -0.02 -0.78 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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