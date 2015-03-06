美国FED：对待升息的耐心不宜过度--旧金山联储总裁

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
距离美联储会议还有不到两周时间，届时美联储决策者将讨论是否删除“耐心”对待升息的承诺，从而为6月升息可能性开启大门。
威廉姆斯对等待太久的担忧与芝加哥联储总裁埃文斯立场偏向温和的疑虑形成鲜明对比。埃文斯本周稍早呼吁推迟加息至2016年，指因提前加息的威胁加大。
威廉姆斯这份演讲稿成稿于埃文斯讲话之前，不过其率直的言论暗示了美联储内部对政策路径的分歧程度。
“非常耐心地等待肯定有合理的理由，而且会有备受尊敬的支持者，所以让我阐述一下我的看法，”威廉姆斯说，他为及早加息进行辩护，包括回顾了1965年的情况，当时经济增速类似而且低通胀状况也相当，但经济形势很快得到好转。(完) (编译 王丽鑫/张荻/李爽 审校 徐文焰/王兴亚)
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证