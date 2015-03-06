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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 12:53 BJT

美国FED：对待升息的耐心不宜过度--旧金山联储总裁

距离美联储会议还有不到两周时间，届时美联储决策者将讨论是否删除“耐心”对待升息的承诺，从而为6月升息可能性开启大门。

威廉姆斯对等待太久的担忧与芝加哥联储总裁埃文斯立场偏向温和的疑虑形成鲜明对比。埃文斯本周稍早呼吁推迟加息至2016年，指因提前加息的威胁加大。

威廉姆斯这份演讲稿成稿于埃文斯讲话之前，不过其率直的言论暗示了美联储内部对政策路径的分歧程度。

“非常耐心地等待肯定有合理的理由，而且会有备受尊敬的支持者，所以让我阐述一下我的看法，”威廉姆斯说，他为及早加息进行辩护，包括回顾了1965年的情况，当时经济增速类似而且低通胀状况也相当，但经济形势很快得到好转。(完) (编译 王丽鑫/张荻/李爽 审校 徐文焰/王兴亚)
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