金砖国家：3月5日股汇市收盘纵览

路透3月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月5日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘跌0.17%至974.57点，上日报976.27点。
中国股市：沪综指收跌近1%，新股发行期临近致抛压仍重
中国汇市：人民币连续三日低位反弹，客盘逢高结汇意愿有提升
香港股市：收在六周低位，因中国经济减速堪忧
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巴西股市：收盘小幅下跌，Embraer 大跌7.5%拖累大盘。该公司称预计今年营业利润率下降。巴西指标股指Bovespa指数 收跌0.2%，收报50,365.20点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.0100/15，上日收报2.9787/07。
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南非股市：收盘上涨，标准银行 领涨绩优股，该行表示分红将好于预期。指标Top-40绩优股指数 涨0.77%至47,105点，综合指数 升0.75%报53,285点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，此前欧洲央行公布刺激计划细节
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印度股市：收盘小幅上涨，盘中较为波动，投资者偏爱防御类股，推升消费及医疗类股。不过通信和银行类股下跌限制大盘涨幅。指标BSE指数 上涨0.23%至29,448.95点，本周上涨0.78%。NSE指数 升0.17%至8,937.75点。
印度汇市：卢比兑美元 收升至62.17/18，上日收在62.25/26，因外资银行卖出美元。不过周五公布美国就业报告前市场情绪仍然谨慎。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨2.55%至912.380点；MSCI明晟俄罗斯指数 升2.39%至498.61点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 走强1.81%至60.821卢布；卢布兑欧元 升值2.39%至67.041卢布。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)