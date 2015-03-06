欧洲经济指标预测--3月6日-3月13日****

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月2日当周 3月6日(五) 0700 德国工业生产(较前月) 1月 +0.5% +0.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 1月 -- 赤字856 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差34 进口(亿欧元) -- 414 出口(亿欧元) -- 379 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 持平 -0.4% (较上年同期) -0.6% -0.5% 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.8% 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% 3月9日当周 3月9日(一) 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 -1.2% +3.40% 经季节调整进口(较前月) +0.6% -0.8% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差209 顺差218 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.2% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 -- 正12.4 3月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 -- +0.2% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 2月 -- 3.5% (经季节调整) -- 3.1% 0745 法国工业生产(较前月) 1月 -0.5% +1.5% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 1月 -- +0.4% (经工作日调整，较上年同期) -- +0.1% 3月11日(三) 0630 法国非农就业岗位(较前季) 第四季修正值 -- 持平 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 1月 -- 赤字19 0930 英国工业生产(较前月) 1月 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.5% 制造业产出(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +2.4% 3月12日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 -- 正7 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 -- +0.9% (较上年同期) -- +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +1.0% (较上年同期) -- -0.1% 0745 法国HICP(较前月) 2月终值 -- -1.1% (较上年同期) -- -0.4% 0800 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.3% 持平 (较上年同期) -- -0.2% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 1月 -- 逆差37.96 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差101.5 3月12-17日 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 -- -0.4% (较上年同期) -- -2.6% 3月13日(五) 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +0.1%(完)
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证