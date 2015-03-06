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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 08:04 BJT

****欧洲经济指标预测--3月6日-3月13日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    3月2日当周       
    
    3月6日(五)  
    0700  德国工业生产(较前月)                         1月          +0.5%      +0.1%  
    0745  法国年内迄今预算(亿欧元)                     1月            --     赤字856
    0745  法国经季节调整贸易收支(亿欧元)               1月            --      逆差34
              进口(亿欧元)                                            --         414
              出口(亿欧元)                                            --         379     
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              2月       　 持平       -0.4%
                                (较上年同期)                        -0.6%      -0.5%
    0900  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            1月  　        --       -0.7%
                               (较上年同期)                           --       -1.8%      
    1000  欧元区GDP(较前季)                     第四季修正值        +0.3%      +0.3%
                   (较上年同期)                                     +0.9%      +0.9%     

    3月9日当周
    
    3月9日(一)
    0700  德国经季节调整出口(较前月)                   1月           -1.2%    +3.40%
              经季节调整进口(较前月)                                 +0.6%     -0.8%
              经季节调整贸易收支(亿欧元)                           顺差209   顺差218
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                      1月           --       +2.2%
  　0930 欧元区Sentix投资者信心指数                    3月           --       正12.4
    
    3月10日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)       2月           --        +0.2%
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                      2月           --         3.5%
                     (经季节调整)                                    --         3.1%
    0745 法国工业生产(较前月)                          1月          -0.5%      +1.5%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)            1月           --        +0.4%
                  (经工作日调整，较上年同期)                         --        +0.1% 
    
    3月11日(三) 
    0630 法国非农就业岗位(较前季)                 第四季修正值       --        持平
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                        1月           --       赤字19
    0930 英国工业生产(较前月)                          1月           --        -0.2%
                     (较上年同期)                                    --        +0.5%
              制造业产出(较前月)                                     --        +0.1%
                        (较上年同期)                                 --        +2.4%
    
    3月12日(四) 
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              2月           --        正7
    0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           2月终值           --       +0.9%
                             (较上年同期)                            --       +0.1%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                        --       +1.0%
                                  (较上年同期)                       --       -0.1% 
    0745 法国HICP(较前月)                          2月终值           --       -1.1%
                  (较上年同期)                                       --       -0.4%    
    0800 欧元区工业生产(较前月)                        1月         +0.3%       持平
                     (较上年同期)                                    --       -0.2%
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              1月           --   逆差37.96
              全球商品贸易收支(亿英镑)                               --   逆差101.5
    
    3月12-17日
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)                1月           --       -0.4%
                               (较上年同期)                          --       -2.6%
    
    3月13日(五)
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         2月终值           --       +0.3%
                                 (较上年同期)                        --       -0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --       +0.3%
                                   (较上年同期)                      --       +0.1%(完)
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