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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 07:48 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月6日

* 头版头条:

--十二届全国人大三次会议周四开幕，总理李克强作政府工作报告，其中提出今年资本市场改革任务，包括适时启动深港通试点，实施股票发行注册制改革，推进信贷资产证券化等。

* 其他:

--证监会主席肖钢表示，股票发行注册制改革方案仍在研究、讨论当中，新的证券法实施之日注册制就可开始推行。另外，深港通有望下半年正式交易。

--交通运输部部长杨传堂表示，今年京津冀一体化将启动三大工程：交通一体化、大气治理和产业转移。其中，交通一体化工程主要体现在国道、省道、铁路及港口机场等有关设施建设。

--中国南车 和中国北车 分别公告称，其控股股东南车集团和北车集团近日收到国资委批复，国资委原则同意本次合并。

--上海市重大工程建设工作会议透露，上海迪士尼乐园五大片区将于下半年进入调试，配套的地铁专线段也将在年底前具备试运营条件。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 张喜良)
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