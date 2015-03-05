《中国报摘》--中国证券报3月6日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--十二届全国人大三次会议周四开幕，总理李克强作政府工作报告，其中提出今年资本市场改革任务，包括适时启动深港通试点，实施股票发行注册制改革，推进信贷资产证券化等。
* 其他:
--证监会主席肖钢表示，股票发行注册制改革方案仍在研究、讨论当中，新的证券法实施之日注册制就可开始推行。另外，深港通有望下半年正式交易。
--交通运输部部长杨传堂表示，今年京津冀一体化将启动三大工程：交通一体化、大气治理和产业转移。其中，交通一体化工程主要体现在国道、省道、铁路及港口机场等有关设施建设。
--中国南车 和中国北车 分别公告称，其控股股东南车集团和北车集团近日收到国资委批复，国资委原则同意本次合并。
--上海市重大工程建设工作会议透露，上海迪士尼乐园五大片区将于下半年进入调试，配套的地铁专线段也将在年底前具备试运营条件。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。