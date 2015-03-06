《路透晚报》--3月6日日间新闻摘要（中港台）

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国财政：今年预算赤字率实际达2.7%，财政扩张为防经济陡跌--财长
中国财政部部长楼继伟周五称，要避免经济断崖式下落并稳步去杠杆化，财政必须采取扩张的策略。今年预算报告草案中赤字率是2.3%，但按当年实际收支差额的口径看，赤字率达到2.7%。
--路透专访：中国完成今年经济增长目标难度较大，通缩风险上升--专家
面对经济下行压力仍大现状，中国今年将包括GDP在内的诸多经济目标有所下调。对此，国家发改委宏观研究院副院长马晓河认为，由于缺乏拉动经济增长的新动力，今年中国完成各项经济指标的难度较大，而通缩风险却在上升。
--《中国数据观测》2月出口增速料提升至两位数，通缩风险仍是大敌
春节前后是中国制造业淡季，各类工业产品价格的高频数据也不可避免地受到春节因素的影响。路透调查 的18家机构预测中值结果显示，2月份除了出口增速表现格外强劲外，多数其他经济指标仍疲软，强化了政策 进一步放松的预期。
【金融】
--中国金融：银监会要求银行单列全年小微企业信贷计划，户数不低于上年同期
中国银监会周五表示，商业银行须单列全年小微企业信贷计划并报送监管部门，并要求银行当年小微企业贷款户数不低于上年同期户数。
--中国金融：审慎监测影子银行风险，警惕银行不良贷款上升--副财长
中国财政部副部长朱光耀周五表示，正在审慎监测金融行业特别是影子银行的风险，要警惕重视银行业不良贷款上升的问题。
--中国金融：中金所逐步上市其他关键期限国债期货，适时推短期利率期货
中国金融期货交易所董事长张慎峰称，下一步，中金所将加快金融期货产品创新，逐步上市其他关键期限国债期货、期权合约，适时推出短期利率期货品种，以配合利率市场化，健全国债收益率曲线。
--中国金融：温州民商银行最快3月底开业，将发力产业链金融--正泰董事长
中国浙江大型民营企业--正泰集团董事长南存辉称，该集团作为最大股东的温州民商银行最快3月底开业，今后将发力产业链金融。
--中国金融：钢贸信贷风险缓解，料今年上海银行业不良率微升--上海银监局长
中国上海银监局局长廖岷周五表示，上海银行业钢贸信贷风险已有效缓解，然受经济下行压力影响，前期隐藏的风险将逐步暴露，预计今年不良率较去年略微上升，但仍将低于全国平均水平。 【固定收益】
--新债招标：进出口行两年增发债收益率3.7883%，五年3.9867%--业内人士
业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的两年期固息增发债加权中标收益率3.7883%，五年期为3.9867%；两期债投标倍数分别为3.21倍和1.60倍。
--中国债市：证监会批准中金所开展10年期国债期货交易，挂牌日3月20日
中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会批准中国金融期货交易所开展10年期国债期货交易，合约正式挂牌日为3月20日。
--中国债市动态：现券稍走弱后回稳IRS隔夜剧烈波动，市场信心仍待恢复
中国银行间市场周五早盘现券收益率小幅走高后回稳，国债期货探低后震荡反弹，IRS(利率互换)则在昨日常规收盘时间后大幅上扬约10个基点(bp)，不过今日从高点稍有回落；而进出口行新债的招标结果依旧偏弱，显示市场信心仍待恢复。
--中国货币市场：隔夜供给转宽回购利率小降，跨IPO期限供给谨慎
中国银行间市场周五资金面进一步缓和，供给集中的隔夜回购利率小降，盘中甚至出现在加权价基础上减点成交。而下周将至的大规模新股发行，以及随后的缴税因素等，则令机构心态难以完全放松，跨IPO期限供给十分谨慎。
--中国票据市场：未受降息影响转贴利率本周持稳，节后资金紧张掣肘
中国央行上周末降息，但票据市场转贴利率本周却以稳为主，波动有限。在资金面依旧是影响票据价格主要因素情况下，节后流动性整体延续紧势，抵销降息利好。
【外汇】
--中国汇市：人民币早盘继续小幅反弹，在岸离岸价差收窄且空头减弱
中国人民币兑美元即期周五早盘连续第四日小幅反弹，延续昨日与微跌的中间价逆向而行之势，在岸与离岸即期价差缩窄至70个点子左右。交易员称，两会召开期间，因监管层维稳与在离岸价差收窄均削减空头力量。
--《离岸人民币综述》融资市场正酝酿核爆，CCS走升再度催生点心债发行浪潮
离岸人民币债券市场今年开局平平，无论发行规模和支数都逊于去年同期。然农历春节后数家全球知名金融机构迅速完成了点心债／宝岛债的发行，显示全球市场一个成本更低的融资模式正在形成中。
--两会专访：应顺应市场供求让人民币走贬，但资本管制不可急于放弃--专家
中国社会科学院学部委员余永定周四表示，资本与金融项目逆差令今年末人民币兑美元贬值概率较高。应顺应市场供求关系让人民币走贬，因其本身是一种“自动稳定器”，可在一定程度上阻止资本外流；同时，资本管制作为最后一道防火墙不能急于放弃，应采取渐进方式，慎重开放人民币资本项目可兑换。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指续收低，新股申购压力致题材股接棒下跌
中国股市沪综指周五继续收低。分析师指出，虽然金融等权重股下跌趋缓并有所反弹，但在沉重新股申购压力下，近期热炒的题材股今日出现大幅回调，股指维持弱势调整。
--中国证券：新证券法实施注册制可落地，勿过虑新股扩容--证监会主席
中国证监会主席肖钢表示，目前实施股票发行(IPO)注册制的基本条件已比较成熟，新证券法正式实施之日起，注册制即可开始推行；另外，今年将适当增加新股供给，但因IPO平均融资规模不大，不心过分担心扩容。
--中国企业：铁路总公司具备条件时会上市，亦在考虑混改--总经理
中国铁路总公司总经理盛光祖表示，在具备条件时铁路总公司会上市，多走市场化道路；同时在混合所有制改革方面，也有所考虑。
--中国交通：京津冀一体化将启动三大工程，包括大气治理等--交通部长
中国交通运输部部长杨传堂表示，今年京津冀(北京、天津和河北)一体化将启动三大工程，包括交通一体化、大气治理和产业转移；其中，交通一体化工程主要体现在国道、省道、铁路及港口机场等有关设施建设。
--中国房地产：对于一线城市限购政策调整，地方政府要负起责任--住建部副部长
中国住房和城乡建设部副部长齐骥周五称，对于一线城市限购政策是否调整，地方政府要负起调控责任。
--中国能源：政府需对新能源行业提供税费引导及优惠--华润集团董事长
中国总理李克强在政府工作报告中提出要大力发展风电、光伏发电等新能源。华润集团董事长傅育宁周五表示，集团新能源业务进展不错，并认为政府对行业在税费方面的引导和必要的优惠还是需要的。
--香港房地产：1月私人住宅楼价续创新高升幅扩至2.2%，豪宅涨幅加快
香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价连续10个月上升，按月涨2.2%，升幅为自去7月以来最大，楼价继续创纪录新高。
--香港个股：中银香港称岳毅接替和广北任副董事长兼总裁
中银香港周五宣布，因年龄原因，和广北今天起辞任副董事长兼总裁，并由母行中国银行原副行长岳毅接替其职务。 (完)
(整理 杨淑祯; 审校 林高丽)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险