《路透晚报》--3月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：今年预算赤字率实际达2.7%，财政扩张为防经济陡跌--财长

中国财政部部长楼继伟周五称，要避免经济断崖式下落并稳步去杠杆化，财政必须采取扩张的策略。今年预算报告草案中赤字率是2.3%，但按当年实际收支差额的口径看，赤字率达到2.7%。

--路透专访：中国完成今年经济增长目标难度较大，通缩风险上升--专家

面对经济下行压力仍大现状，中国今年将包括GDP在内的诸多经济目标有所下调。对此，国家发改委宏观研究院副院长马晓河认为，由于缺乏拉动经济增长的新动力，今年中国完成各项经济指标的难度较大，而通缩风险却在上升。

--《中国数据观测》2月出口增速料提升至两位数，通缩风险仍是大敌

春节前后是中国制造业淡季，各类工业产品价格的高频数据也不可避免地受到春节因素的影响。路透调查 的18家机构预测中值结果显示，2月份除了出口增速表现格外强劲外，多数其他经济指标仍疲软，强化了政策 进一步放松的预期。

【金融】

--中国金融：银监会要求银行单列全年小微企业信贷计划，户数不低于上年同期

中国银监会周五表示，商业银行须单列全年小微企业信贷计划并报送监管部门，并要求银行当年小微企业贷款户数不低于上年同期户数。

--中国金融：审慎监测影子银行风险，警惕银行不良贷款上升--副财长

中国财政部副部长朱光耀周五表示，正在审慎监测金融行业特别是影子银行的风险，要警惕重视银行业不良贷款上升的问题。

--中国金融：中金所逐步上市其他关键期限国债期货，适时推短期利率期货

中国金融期货交易所董事长张慎峰称，下一步，中金所将加快金融期货产品创新，逐步上市其他关键期限国债期货、期权合约，适时推出短期利率期货品种，以配合利率市场化，健全国债收益率曲线。

--中国金融：温州民商银行最快3月底开业，将发力产业链金融--正泰董事长

中国浙江大型民营企业--正泰集团董事长南存辉称，该集团作为最大股东的温州民商银行最快3月底开业，今后将发力产业链金融。

--中国金融：钢贸信贷风险缓解，料今年上海银行业不良率微升--上海银监局长

中国上海银监局局长廖岷周五表示，上海银行业钢贸信贷风险已有效缓解，然受经济下行压力影响，前期隐藏的风险将逐步暴露，预计今年不良率较去年略微上升，但仍将低于全国平均水平。 【固定收益】

--新债招标：进出口行两年增发债收益率3.7883%，五年3.9867%--业内人士

业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的两年期固息增发债加权中标收益率3.7883%，五年期为3.9867%；两期债投标倍数分别为3.21倍和1.60倍。

--中国债市：证监会批准中金所开展10年期国债期货交易，挂牌日3月20日

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会批准中国金融期货交易所开展10年期国债期货交易，合约正式挂牌日为3月20日。

--中国债市动态：现券稍走弱后回稳IRS隔夜剧烈波动，市场信心仍待恢复

中国银行间市场周五早盘现券收益率小幅走高后回稳，国债期货探低后震荡反弹，IRS(利率互换)则在昨日常规收盘时间后大幅上扬约10个基点(bp)，不过今日从高点稍有回落；而进出口行新债的招标结果依旧偏弱，显示市场信心仍待恢复。

--中国货币市场：隔夜供给转宽回购利率小降，跨IPO期限供给谨慎

中国银行间市场周五资金面进一步缓和，供给集中的隔夜回购利率小降，盘中甚至出现在加权价基础上减点成交。而下周将至的大规模新股发行，以及随后的缴税因素等，则令机构心态难以完全放松，跨IPO期限供给十分谨慎。

--中国票据市场：未受降息影响转贴利率本周持稳，节后资金紧张掣肘

中国央行上周末降息，但票据市场转贴利率本周却以稳为主，波动有限。在资金面依旧是影响票据价格主要因素情况下，节后流动性整体延续紧势，抵销降息利好。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘继续小幅反弹，在岸离岸价差收窄且空头减弱

中国人民币兑美元即期周五早盘连续第四日小幅反弹，延续昨日与微跌的中间价逆向而行之势，在岸与离岸即期价差缩窄至70个点子左右。交易员称，两会召开期间，因监管层维稳与在离岸价差收窄均削减空头力量。

--《离岸人民币综述》融资市场正酝酿核爆，CCS走升再度催生点心债发行浪潮

离岸人民币债券市场今年开局平平，无论发行规模和支数都逊于去年同期。然农历春节后数家全球知名金融机构迅速完成了点心债／宝岛债的发行，显示全球市场一个成本更低的融资模式正在形成中。

--两会专访：应顺应市场供求让人民币走贬，但资本管制不可急于放弃--专家

中国社会科学院学部委员余永定周四表示，资本与金融项目逆差令今年末人民币兑美元贬值概率较高。应顺应市场供求关系让人民币走贬，因其本身是一种“自动稳定器”，可在一定程度上阻止资本外流；同时，资本管制作为最后一道防火墙不能急于放弃，应采取渐进方式，慎重开放人民币资本项目可兑换。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续收低，新股申购压力致题材股接棒下跌

中国股市沪综指周五继续收低。分析师指出，虽然金融等权重股下跌趋缓并有所反弹，但在沉重新股申购压力下，近期热炒的题材股今日出现大幅回调，股指维持弱势调整。

--中国证券：新证券法实施注册制可落地，勿过虑新股扩容--证监会主席

中国证监会主席肖钢表示，目前实施股票发行(IPO)注册制的基本条件已比较成熟，新证券法正式实施之日起，注册制即可开始推行；另外，今年将适当增加新股供给，但因IPO平均融资规模不大，不心过分担心扩容。

--中国企业：铁路总公司具备条件时会上市，亦在考虑混改--总经理

中国铁路总公司总经理盛光祖表示，在具备条件时铁路总公司会上市，多走市场化道路；同时在混合所有制改革方面，也有所考虑。

--中国交通：京津冀一体化将启动三大工程，包括大气治理等--交通部长

中国交通运输部部长杨传堂表示，今年京津冀(北京、天津和河北)一体化将启动三大工程，包括交通一体化、大气治理和产业转移；其中，交通一体化工程主要体现在国道、省道、铁路及港口机场等有关设施建设。

--中国房地产：对于一线城市限购政策调整，地方政府要负起责任--住建部副部长

中国住房和城乡建设部副部长齐骥周五称，对于一线城市限购政策是否调整，地方政府要负起调控责任。

--中国能源：政府需对新能源行业提供税费引导及优惠--华润集团董事长

中国总理李克强在政府工作报告中提出要大力发展风电、光伏发电等新能源。华润集团董事长傅育宁周五表示，集团新能源业务进展不错，并认为政府对行业在税费方面的引导和必要的优惠还是需要的。

--香港房地产：1月私人住宅楼价续创新高升幅扩至2.2%，豪宅涨幅加快

香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价连续10个月上升，按月涨2.2%，升幅为自去7月以来最大，楼价继续创纪录新高。

--香港个股：中银香港称岳毅接替和广北任副董事长兼总裁

中银香港周五宣布，因年龄原因，和广北今天起辞任副董事长兼总裁，并由母行中国银行原副行长岳毅接替其职务。 (完)