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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 09:23 BJT

英国经济：固定职位聘雇人数增速创四个月以来最快--REC

路透伦敦3月6日 - 周五一项调查显示，2月透过求职机构找到固定就业岗位的英国求职者人数增加，增速为10月以来最快；雇主求才的竞争激烈，也推高了起薪。

英国招聘与就业联合会(REC)的月度调查显示，会员企业2月创造的固定职位数量触及四个月新高，受英国全国企业需求改善提振。

此前一系列调查已显示，2015年开端英国经济表现强劲，这项报告更是锦上添花；这对面临两个月后全国大选的英国首相卡梅伦而言，无疑是好消息。

“招聘人员表示经济各部门都出现人才短缺，因为企业为了因应需求增长而扩张。这对雇主来说是一项重大的挑战，不过令求职者获益，”RE执行长Kevin Green表示。(完)
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