版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 09:14 BJT

长江期货：沪铝低位蓄势，利空因素暂居上风

以下内容节选自3月6日的《期货日报》：

沪铝在2014年上半年走出了“V”型走势，整体呈现一四季度下跌、二三季度上涨的格局，2014年上半年的低点是在3月出现的。那么，2015年3月的铝价走势会是什么情况呢？我们认为，短期内铝价仍会偏弱，但预计向下空间不会太大。

　　近几个月来，中国央行货币政策刺激动作不断。在经济数据不佳，尤其是通货紧缩忧虑重燃的形势下，保增长的压力将倒逼政府不断出台新的应对举措。中国政府大幅提高2015年铁路、水利的投资目标额度以及“一带一路”政策的细化和落实，将增加对铝的需求，对冲房地产下行对铝需求减少的负面影响。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐