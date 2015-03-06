长江期货：沪铝低位蓄势，利空因素暂居上风

台湾债市：10年增额券106/4R殖利率微幅收高，标售后回复低量盘整格局

* 106/4R殖利率微收高，标售利多已反应完毕 * 台股上万点对债市没有影响，后市仍看美债 * 明日五年券106/5殖利率料在0.79-0.81% 路透台北5月11日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周四微幅收高。美债走 势缺乏方向，再加上106/4R标售利多已大致反映，殖利率仅能陷于狭幅区间内震荡。 虽然台股收盘站上久违的万点大关，创下17年收盘新高，但债市对此反映淡定。交易商认为，股市上万点 并非突然之举，除非后市出现更大涨幅，否则对债市没有实质影响。 交易商表示，虽然盘面气氛偏多，但受到流动性不佳影响，想做多的不敢买太多，怕将来想出出不掉。空 方也碍于筹码集中不敢放空，使得整体交易态度趋于谨慎。 〞只能机动操作，除非美债或台股有剧烈变动，否则还是不脱区间。〞一位银行交易员说。 另一证券商交易员则称，台债缺乏美债指引，走势相当黏稠，不过整体气氛仍有利于多头，在25日106/4 第二次增额券开始发行前交易之前，或许殖利率仍有小幅向下的空间。