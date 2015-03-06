长江期货：沪铝低位蓄势，利空因素暂居上风

中国经济：山东潍坊市举行PPP项目推介会，项目93个总投资1,660亿元
路透北京5月11日 - 中国山东省潍坊市周四在北京举行PPP项目推介会，此次推介会上，潍坊市共推介项目93个，总投资1,660亿元人民币。
以下内容节选自3月6日的《期货日报》：
沪铝在2014年上半年走出了“V”型走势，整体呈现一四季度下跌、二三季度上涨的格局，2014年上半年的低点是在3月出现的。那么，2015年3月的铝价走势会是什么情况呢？我们认为，短期内铝价仍会偏弱，但预计向下空间不会太大。
近几个月来，中国央行货币政策刺激动作不断。在经济数据不佳，尤其是通货紧缩忧虑重燃的形势下，保增长的压力将倒逼政府不断出台新的应对举措。中国政府大幅提高2015年铁路、水利的投资目标额度以及“一带一路”政策的细化和落实，将增加对铝的需求，对冲房地产下行对铝需求减少的负面影响。(完)
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路透北京5月11日 - 中国山东省潍坊市周四在北京举行PPP项目推介会，此次推介会上，潍坊市共推介项目93个，总投资1,660亿元人民币。
* 106/4R殖利率微收高，标售利多已反应完毕 * 台股上万点对债市没有影响，后市仍看美债 * 明日五年券106/5殖利率料在0.79-0.81% 路透台北5月11日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周四微幅收高。美债走 势缺乏方向，再加上106/4R标售利多已大致反映，殖利率仅能陷于狭幅区间内震荡。 虽然台股收盘站上久违的万点大关，创下17年收盘新高，但债市对此反映淡定。交易商认为，股市上万点 并非突然之举，除非后市出现更大涨幅，否则对债市没有实质影响。 交易商表示，虽然盘面气氛偏多，但受到流动性不佳影响，想做多的不敢买太多，怕将来想出出不掉。空 方也碍于筹码集中不敢放空，使得整体交易态度趋于谨慎。 〞只能机动操作，除非美债或台股有剧烈变动，否则还是不脱区间。〞一位银行交易员说。 另一证券商交易员则称，台债缺乏美债指引，走势相当黏稠，不过整体气氛仍有利于多头，在25日106/4 第二次增额券开始发行前交易之前，或许殖利率仍有小幅向下的空间。
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