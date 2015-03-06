港报财经评论：强总与温总同命，新旧经济股殊途--信报3月6日

强总与温总同命，新旧经济股殊途/ 习广思

中国内地昨天发表《政府工作报告》，把经济增长目标下调至7%，市场反应颇大，恒指及国指各跌逾1%。股指虽跌，但太阳能及新能源车股却有牛气，指数反映旧经济，只宜炒上落，新兴行业才是中国的未来。当然股市跌，也有外围因素，富时环球股市指数（包含全球47个股市）最近刚升至去年7月及9月的重要阻力位，而触发环球股市回吐，9月那次回吐幅度达10.6%，所以也要留意未来几天美股及环球股市的走势。

对投资者而言，今年中国内地的《政府工作报告》就如2012年的翻版，今年总理李克强把经济增长目标由去年的7.5%降至7%，国指及恒指均跌超过1%，情况有如2012年时，温总把增长目标由8%降至7.5%，当时公布的日期也是3月5日。由那天起，国指从9,020点跌至同年9月5日始见底，跌足2,280点，幅度达25.3%，希望这种两会效应不会在今年重现吧。其实，7%的经济增长率在现今世界经济已属难寻，夫复何求呢？而中国在十二五的规划，每年平均经济增长也是7%，所以说经济放缓令股市下跌，只是藉口而已，一切应是市场预期之内。

报告内容平实，没有惊人之语，处处都以民为重，国民听了也应收货。但对投资者的启示不多，之前大家期待的国企改革只是轻轻几笔，较有惊喜的是报告多番强调私人投资的重要，并省减政府的行政审批，以鼓励私人投资及创业，报告提出的一个数据是新登记注册市场主体去年达1,293万户，而当中新注册公司增长45.99%，若此数据能反映私营企业蓬勃发展，则中国经济转型有望，效果会在几年后显现。李克强总理寄望消费可带动就业，去年在经济放缓下，新增就业有1,300万个，超出政府目标的1,000万个，服务业的发展居功，工作报告特别提到要鼓励几类消费支撑经济：包括讯息、旅游休闲、绿色、住房、教育文体、以及推动三网融合。其中，较特别的是要稳住住房消费，亦即要稳住楼市，无形中表明对楼市的政策由调控改作稳定。上述几个行业的股份在未来都值得留意。(B01)

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数据敏感，美元或逆转/ 苏子

从日线图上看，美元兑加元自今年1月30日触及1.2798高位后便开始组织一个不利后市的下降三角形形态，目前形态的关键支持位为上月3日的1.2351低位；若跌破此低位支持后--以一直保持之下波动及收市，由于届时可同时跌破20天保历加通道的1.2380底部支持，配合日线CCI指标已跌至负100的重要支持以下来看，相信随后美元兑加元较大机会以单边市形式继续往下寻底，初步目标看日线一目均衡图云雾区的1.2140底部支持及1.20心理关口。美元兑加元一旦如预期般出现单边跌市，投资者宜小心届时仍被市场极度看好的美元及仍然保持偏淡态势的油价或会出现逆转的走势。

早前加元的下跌某程度上反映油价的大弱势，若然加元止跌回升，将反映早前疲不能兴的油价大宗商品将会转弱为强，使到一众在较低水平才追沽的散户受困的可能性大增！若配合美元亦见掉头回落的话，则近日一直在1,190至1,200美元区域获得良好承接力的金价，担心亦可能在目前市场一片看淡声中，出现一个令看淡的投资者侧目的强力反弹浪。周三美国公布的2月份ADP就业人数仅增加21.2万人，较预期及1月份的差，而且亦是6个月以来最低水平。较差的ADP数据或意味着今晚美国公布的2月份非农就业数据有可能令市场感到失望。

若今晚的非农就业数据结果连22万个也没有，相信美元甚高机会掉头回落。由于这两天美元已如预期般被“偷步”炒高了，因此藉较差数据趁机大幅调整亦属合理。留意这两天美元被炒高后，金价却表现窄幅靠稳，未能伺机向下跌破上周的1,190.10美元低位支持。其实以目前市场这股浓烈的看淡情绪，金价应不难在周三晚在强势美元下，跌破1,200美元关口迅即大幅下挫至1,190美元以下。目前出现应跌不跌的情况，因此，小心一旦美元掉头回落，令金价顺利升越20天平均线阻力，稍后将会向上急升至1,230美元关口以上。由于1,232至1,238间存有大量止蚀买盘，一旦升越此区域收市，便不宜再看淡金价了，建议短仓可在1,239美元水平止损。(B12)