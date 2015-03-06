港报财经评论：工作报告透视，内房炒波幅--经济日报3月6日

工作报告透视，内房炒波幅/ 林瑞芬

港股表现仍然麻麻，恒指昨收报24,193，跌1.1%；国指昨收11,597，跌1.2%，大市成交额921亿港元。恒指受制25,000而回，短期宜守稳24,000心理关口。国指而言，受制12,400左右而回，11,500为短期主要支持关键。随着国务院总理李克强公布政府报告，2015年中国经济大方向确立，今年经济低一点增长是共识，GDP增长由去年实质的7.4%降至今年目标7%左右不意外。增长降速只要不是失控，中国集中力量调整经济结构，维稳就业人数的增长，改革释红利，投资者对A股的未来钱景仍会保持审慎乐观。 上证指数昨收报3,248，跌1%。本周而言，在大型股仍然上落下，创业板股保持活力，创业板历史性的冲破2,000，昨收报2014，仍涨0.3%。目前创业板的平均市盈率已逾80倍，是否疯狂？无疑，若以上证对应80倍市盈率，该是2007年时逾6,000点的泡沫爆破水准，现在以此水准入市或面临当年的风险。纳指本周也曾重回2000年科网泡沫爆破接近高点逾5,000点水平，令投资者感慨！警惕着泡沫爆破的痛苦，纳指这一个泡沫用近十五年去平复。而此一时已不同彼一时，当时纳指市盈率近120倍，现在约23倍，当时的十大科网股份，现在市场领导的只有微软、思科及英特尔，而这些已成旧科技企业，盈利基础稳而可以稳定地派息。如计入通胀，今时今日纳指5,000点水平还是低，要到7,000点才合理。 然而，本周据深交所对创业板公司2014年的业绩增速统计显示，2014年度创业板421家公司合计实现营业收入3,431.46亿港元，平均每家公司为8.15亿港元，较上年同期增长27.03%；合计实现净利润393.53亿港元，平均每家公司为0.93亿港元，较上年同期增长22.71%。营业收入和净利润增长速度为近三年最高。另外，2014年创业板上市公司净利润增长率近三年来首次接近营业收入增长率，实现了利润和收入的同步增长，盈利高增长仍然支持创业板。此外，创业板是新兴产业股票的汇聚地，顺应中国经济调结构，转型升级需要。中国内地的创业板股指升至何等高度，还是未知之数，紧盯创业板股盈利的增速，停时方为见顶时。(B04)

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GDP下调，股市须抖气/ 余少文

全国人大会议开幕，可惜市场以跌市来迎接，尤其总理李克强将今年经济增长目标降至7%左右，将经济定调向下，A、H股或要先回气，待低位整固后才能再上。中国内地股市昨日裂口下跌，国企指数则跌140点或1.2%，收报11,597点，成交额189亿港元，不足30%主板H股可以逆市上升；至于红筹指数靠电讯股逆市上升支撑，全日微升1点，收报4,574点，成交额55亿港元。 李总在政府工作报告中提及今年经济社会发展的主要预期目标，国内生产总值增长7%左右，居民消费价格涨幅3%左右，城镇新增就业1,000万人以上，城镇登记失业率4.5%以内，进出口增长6%左右，国际收支基本平衡，居民收入增长与经济发展同步，能耗强度下降3.1%以上，主要污染物排放继续减少；而稳健的货币政策要松紧适度，广义货币M2增长12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。 报告将经济增长预期7%左右，考虑了需要和可能，与全面建成小康社会目标相衔接，与经济总量扩大和结构升级的要求相适应，以及可以实现比较充分的就业。但昨日指出，若然中国将今年经济目标维持去年的7.5%左右，可预视中国对今年经济乐观，但将目标降至7.2%或7%，则反映经济未许乐观，最后将增长目标降至7%，市场会解读为经济今年会进一步显着下行，因为一旦达标，即下跌0.4%，高于上年度跌0.3%。 由于今年经济增长预期只有7%，即是说今年第一、二季的增长有机会跌穿7%，虽未必会跌至09年第一季的6.2%，但可能会为上市公司业务带来负面影响。其实，中国去年11月开始减息，今年1月降准和2月再减息，曾对第一季经济增长有小许憧憬，但李总一句7%左右，为中国内地经济增长重上7.5%以上判了死刑，因为去年目标是7.5%左右，最后以7.4%落幕，Wind资讯数据显示去年增长是24年来最低。(B05)