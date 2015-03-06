《台湾金融市场一周展望》镁光灯聚焦iWatch，关注央行如何描绘经济图像

* 苹果周初发表新款iWATCH，期待台湾重量科技股表现

* 非农就业数据牵动美台升息预期

* 关注台湾央行总裁对今年台湾经济图像看法

* 全球央行多倾向宽松，外资不致反向汇出

记者 高洁如

路透台北3月6日 - 外资对台湾股市买超陷入停滞，而下周初苹果 将公布iWatch新款产品，这被视为全球科技业的大事件，可能进一步吸引全球外资对台湾科技股的关注。

2月以来外资连十多日的买超，似有枯竭之势，近日的小幅卖超令投资人对外资未来动向备感不安。不过分析师指出，3月9日苹果将发表新产品，其中台湾大型科技股因承接苹果电脑的订单，未来发展备受业界期待。

〞iWATCH功能有多强、可以卖多少？如果苹果股价可以续涨，对台湾科技股会有带动。〞台新投顾总经理庄明书说。

苹果计划于3月9日举行一场特别发布活动，活动料将展示可能在4月上市的Apple Watch。该公司股价自今年1月6日低点至2月24日的高点133.6，股价已攀高27.7%。

苹果首席执行官库克（Tim Cook）3月初接受每日电讯报采访时称，Apple Watch将取代车钥匙，其电池可续航一整天。

台湾股市 周五早盘小涨，在2月底创下了七年多以来高位后，陷入盘整。此外美国稍后公布非农就业数据之前全球市场保持谨慎，从而限制了台股涨幅。

外资及陆资周四在台股卖超8.21亿台币，中止先前连续16个交易日买超共计1,077.54亿台币；上交易日修正后为买超63.21亿台币。

分析师预估，下周台股指数区间将在9,450-9,700点，第一季台股仍将受惠资金面的宽松，以及相对强劲的基本面，股市有高档震荡的机会。

**关注美非农数据和央行动态**

交易员表示，周五美国将公布2月非农就业数据，这可能进一步牵动3月17-18日美国联邦储备理事会(FED)会议中，对升息的看法，令金融市场因此波动。

目前市场咸认，美国在6月以前不会有升息举措，这有利稳定上半年股市走势；不过随着时序愈接近6月，升息时点的猜测可能愈加高涨，将令股市震荡加剧。

路透调查的分析师预期，2月美国非农就业岗位增加24万个，少于1月的25.7万个。

此外，台湾央行总裁彭淮南下周四也将应邀至立法院业务报告，市场将密切关注央行对今年台湾经济景气的看法，并以此推估央行货币政策的走向。

〞台湾是亚洲央行里面最不肯降息的啊，〞凯基投顾总经理朱晏民说。

他也认为，2月间欧洲即将因实施宽松政策(QE)已逼出不少热钱进驻台股，这将会有利经济发展紧跟着美国的台湾，受惠热钱进一步的进驻。

**非农数据若强台币可能偏贬**

在汇市方面，交易员认为，一旦美国的升息预期走强，台币兑美元 不排除有测向31.600的可能，但要跌破机率偏低。

交易员称，若非农数据仅符合预期，则台币仍难脱在31.300-31.600区间内整理。外资动向也要留意，在欧洲央行将于下周展开其1兆(万亿)欧元购债计划，以及市场预期中国央行后续仍有降息动作下，外资短期反向汇出的机率应不高。

〞国际美元以及外资流向，还是主要观察点。〞一位外商银行交易员说。

一本地银行交易员认为，美国经济稳健复苏以及国际油价维持低档，料对台币形成有力支撑。因以外贸为主的台湾经济受惠美国景气好转，出口商卖汇需求将高于因国际油价偏低、为支付油款产生的美元买需，这使得台币在面对强势美元时大贬机率偏低。

市场人士预估，下周台币将在31.350-31.550间交投。

**债市更关注10年新债的标售**

债市方面，本周以来美10年期公债持续在2.12%附近盘整，未见明显方向，台债亦然；除了观望美国就业数据的变化之外，市场对下周二将标售的10年期公债显得更旁徨。

〞现在十年和五年公债的利差到快60点，比之前45-50点高，显见10年公债利率有受到曲线后端长债标售不好的影响。〞一位小型证券商交易员认为。

交易员普遍认为，财政部近期频频截标公债，也让多头和空头犹豫。发行前交易期间，104/5期公债 交易在1.5845-1.6369%，以目前10年公债殖利率水位约在1.62%左右来看，10年券标售利率很可能落在发行前交易区间的上缘。

〞我们是希望到1.63%，目前债市气氛是偏空一点，〞一位大型金融机构交易员表示。