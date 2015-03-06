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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 11:18 BJT

路透专访：压低通胀仍是俄罗斯央行的优先考虑事项--第一副总裁Tulin

“正如我们12月时认为的那样，2017年通胀率将为4%。这是一个很现实的目标，与恢复经济稳定的目标也不矛盾。”

Tulin说，有“间接迹象”显示，目前通胀预期处于下行趋势。通胀预期是央行利率政策的一个关键决定性因素。

他说，央行坚持之前的预估，即通胀率将在明年1月之前回落至10%；但称“也许会是第一季度，而不是1月。”

**节省外储**

在谈到该行对卢布的管理时，Tulin没有排除对汇市进行非常规的干预；但他明确表示，该行目前首先要尽量减少动用外汇储备。

Tulin辩称，最近几个月卢布大幅贬值是客观性因素导致的必然结果--油价挫跌和西方制裁，很难归咎于央行政策行动。

但他说，央行估计卢布当前汇率大约低估10%。

Tulin说，他对评级机构穆迪最近做出的预测感到“意外”，后者估计2015年俄罗斯外汇储备将缩水2,100亿美元。

“经济部预计外汇储备将缩减500亿美元，而不是2,000亿，”他说。

他重申，俄罗斯没有资本管制计划，也没有这种考虑。(完) (编译 许娜/王颖；审校 徐文焰/张荻)
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