路透专访：压低通胀仍是俄罗斯央行的优先考虑事项--第一副总裁Tulin

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
“正如我们12月时认为的那样，2017年通胀率将为4%。这是一个很现实的目标，与恢复经济稳定的目标也不矛盾。”
Tulin说，有“间接迹象”显示，目前通胀预期处于下行趋势。通胀预期是央行利率政策的一个关键决定性因素。
他说，央行坚持之前的预估，即通胀率将在明年1月之前回落至10%；但称“也许会是第一季度，而不是1月。”
**节省外储**
在谈到该行对卢布的管理时，Tulin没有排除对汇市进行非常规的干预；但他明确表示，该行目前首先要尽量减少动用外汇储备。
Tulin辩称，最近几个月卢布大幅贬值是客观性因素导致的必然结果--油价挫跌和西方制裁，很难归咎于央行政策行动。
但他说，央行估计卢布当前汇率大约低估10%。
Tulin说，他对评级机构穆迪最近做出的预测感到“意外”，后者估计2015年俄罗斯外汇储备将缩水2,100亿美元。
“经济部预计外汇储备将缩减500亿美元，而不是2,000亿，”他说。
他重申，俄罗斯没有资本管制计划，也没有这种考虑。(完) (编译 许娜/王颖；审校 徐文焰/张荻)
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证