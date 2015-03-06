中国票据市场：未受降息影响转贴利率本周持稳，节后资金紧张掣肘

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透上海3月6日 - 中国央行上周末降息，但票据市场转贴利率本周却以稳为主，波动有限。在资金面依旧是影响票据价格主要因素情况下，节后流动性整体延续紧势，抵销降息利好。
交易员认为，若是没有降准政策出台，流动性紧平衡局面一时难改，加之3月有季度末因素，转贴价格向下的空间受限。
时隔三个月后，中国人民银行再次降息。自3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，一年期贷款和存款基准利率均下调0.25个百分点，同时将存款利率浮动区间的上限，由基准利率的1.2倍调整为1.3倍。
华南一银行交易员表示，春节后至今票据价格波动不大，足月票最新成交在年息5.15%-5.20%左右。“资金面(一时)应该不会有什么大变化，可能还是紧平衡。”
春节后银行间资金市场紧势未能如期出现明显缓和。除今天隔夜供给较为充裕外，此前几日均是紧平衡状态。另外，下周将有密集IPO，机构对稍长期限资金融出态度谨慎。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.2816/5.1845 5.2696/5.1938 5.3496/5.2243
上周五 5.3285/5.2273 5.2967/5.2083 5.3443/5.2296
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变动 -4.69bp/-4.28bp -2.71bp/-1.45bp +0.53bp/-0.53bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.2533%，上周五为5.3324%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险