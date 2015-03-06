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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 15:14 BJT

中国票据市场：未受降息影响转贴利率本周持稳，节后资金紧张掣肘

路透上海3月6日 - 中国央行上周末降息，但票据市场转贴利率本周却以稳为主，波动有限。在资金面依旧是影响票据价格主要因素情况下，节后流动性整体延续紧势，抵销降息利好。

交易员认为，若是没有降准政策出台，流动性紧平衡局面一时难改，加之3月有季度末因素，转贴价格向下的空间受限。

时隔三个月后，中国人民银行再次降息。自3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，一年期贷款和存款基准利率均下调0.25个百分点，同时将存款利率浮动区间的上限，由基准利率的1.2倍调整为1.3倍。

华南一银行交易员表示，春节后至今票据价格波动不大，足月票最新成交在年息5.15%-5.20%左右。“资金面(一时)应该不会有什么大变化，可能还是紧平衡。”

春节后银行间资金市场紧势未能如期出现明显缓和。除今天隔夜供给较为充裕外，此前几日均是紧平衡状态。另外，下周将有密集IPO，机构对稍长期限资金融出态度谨慎。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.2816/5.1845 5.2696/5.1938 5.3496/5.2243

上周五 5.3285/5.2273 5.2967/5.2083 5.3443/5.2296

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变动 -4.69bp/-4.28bp -2.71bp/-1.45bp +0.53bp/-0.53bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.2533%，上周五为5.3324%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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