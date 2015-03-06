基金产业：油市大起大落，吸引数十亿美元资金涌入石油基金

**一窝蜂抢进**

“在股市迭创新高、债券收益率(殖利率)下探纪录低点的情况下，资金流入石油上市交易产品(ETP)市场，”他在路透全球石油论坛上表示。此一论坛以线上聊天室的方式举行，由油市专业人士参与。

石油基金也吸引了电脑自动化与高频交易的兴趣。

这可能归因于油价波动性，尤其是多数石油ETF追踪的美国原油指标。自从1月以来，石油波动率指数 已上升至2011年以来新高； 当年发生“阿拉伯之春”(Arab Spring)运动，导致油市动荡。

“投资人尤其关注石油与黄金，利用上市交易产品在这两种近期波动尤其剧烈的市场中取得投机曝险，”巴克莱分析师Suki Cooper在给客户的报告中表示。

许多储户透过对冲基金投资于ETF与ETP，让专业交易员处理他们的曝险。

美国石油指数基金 经理人John Hyland表示，他的投资者结构中，ETF对冲基金占了很大一部份。这支基金为规模最大的ETF之一。