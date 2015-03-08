主要国家经济指标预测--3月9日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月8日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 2月 -- +2.5% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 1月 盈余2,882 盈余1,872 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +2.2% +2.2% GDP(较前季) +0.6% +0.6% GDP资本支出(较前季) +0.3% +0.1% GDP民间消费(较前季) -- +0.3% GDP外部需求(较前季) -- +0.2% 3月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -6.7% 网上招聘广告 -- +1.5% 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 45.6 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 -1.5% +3.40% 经季节调整进口(较前月) +0.5% -0.8% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差210 顺差218 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.2% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 正15.0 正12.4 1400 美国就业趋势指数 3月 -- 127.9 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 2月 -- -0.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 +2.4 -- 领先指标(较前月) -0.2 -- 0700 德国工业生产(较前月) 1月 +0.6% +0.5% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 1月 赤字94 -- 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 逆差37.26 -- 进口(亿欧元) 405.75 -- 出口(亿欧元) 368.49 -- 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -0.3% 持平 (较上年同期) -0.8% -0.6% 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -1.1% -- (较上年同期) -2.9% -- 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加29.5 增加24.0 民间就业岗位(万个) 增加28.8 增加22.9 制造业就业岗位(万个) 增加0.8 增加1.2 政府就业岗位(万个) 增加0.7 -- 失业率 5.5% 5.6% 平均时薪 +0.1% +0.2% 平均每周工时 34.6 34.6 就业参与率 62.8% -- 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差418 逆差417 1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -12.9% -4.3% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差24.5 逆差10.0 出口(亿加元) 426.1 -- 进口(亿加元) 450.6 -- 1330 加拿大劳动生产率(较上季) 第四季 -0.1% 持平 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加115.6 增加147.5 3月8日(日) 2145 新西兰制造业销售 第四季 +0.9% -- (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率