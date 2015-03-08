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亚洲 | 2015年 3月 9日 星期一 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--3月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段       预估值        前值    
    3月8日(日)
    2350  日本银行放款余额(较上年同期)                  2月           --         +2.5%
    2350  日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              1月     盈余2,882    盈余1,872
    2350  日本国内生产总值(GDP)环比年率        第四季修正值         +2.2%      　+2.2%
              GDP(较前季)                                           +0.6%        +0.6%
              GDP资本支出(较前季)                                   +0.3%        +0.1%
              GDP民间消费(较前季)                                     --         +0.3%
              GDP外部需求(较前季)                                     --         +0.2%

    3月9日(一)
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告                           2月           --         -6.7%
                 网上招聘广告                                         --         +1.5%
　　0500  日本服务业景气判断指数                        2月           --          45.6
    0700  德国经季节调整出口(较前月)                    1月         -1.5%       +3.40%
              经季节调整进口(较前月)                                +0.5%        -0.8%
              经季节调整贸易收支(亿欧元)                          顺差210      顺差218
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                      1月           --         +2.2%
  　0930  欧元区Sentix投资者信心指数                    3月        正15.0       正12.4
    1400  美国就业趋势指数                              3月           --         127.9
    2145  新西兰电子卡零售销售(较前月)                  2月           --         -0.4%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        现值      预估值
    3月6日(五)
    0500  日本同时指标(较前月)                          1月           +2.4         --
              领先指标(较前月)                                        -0.2         --
    0700  德国工业生产(较前月)                          1月          +0.6%       +0.5%
    0745  法国年内迄今预算(亿欧元)                      1月         赤字94         -- 
    0745  法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                1月      逆差37.26         -- 
              进口(亿欧元)                                          405.75         -- 
              出口(亿欧元)                                          368.49         -- 
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               2月          -0.3%    　  持平
                                (较上年同期)                         -0.8%       -0.6%
    0900  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             1月  　      -1.1%         -- 
                               (较上年同期)                          -2.9%         -- 
    1000  欧元区GDP(较前季)                     第四季修正值         +0.3%       +0.3%
                   (较上年同期)                                      +0.9%       +0.9%
    1330  美国非农就业岗位(万个)                        2月       增加29.5    增加24.0
              民间就业岗位(万个)                                  增加28.8    增加22.9
              制造业就业岗位(万个)                                 增加0.8     增加1.2
              政府就业岗位(万个)                                   增加0.7         -- 
              失业率                                                  5.5%        5.6%
              平均时薪                                               +0.1%       +0.2%
              平均每周工时                                            34.6        34.6
              就业参与率                                             62.8%         -- 
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                      1月        逆差418     逆差417
    1330  加拿大建筑许可(较前月)                        1月         -12.9%       -4.3%
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                        1月       逆差24.5    逆差10.0
               出口(亿加元)                                          426.1         -- 
               进口(亿加元)                                          450.6         -- 
    1330  加拿大劳动生产率(较上季)                    第四季         -0.1%        持平
    2000  美国消费者信贷(亿美元)                        1月      增加115.6   增加147.5
    
    3月8日(日) 
    2145  新西兰制造业销售                            第四季         +0.9%         -- 
    (完)
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