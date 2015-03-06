科技产业：推升Nasdaq市场的四大舵手续航力会有多久？

比如Uber和AirBNB之类服务交易市集业者，已被认为有数百亿美元的价值，但它们都还没公开上市。

“这些新企业因其创新的模式而被人看好其身价，而科技就是开创成本更低或更有效率的做事方式，”Price说。

其他至少被分析师点名一次可能成为未来舵手的业者，还有房地产公司Zillow Group Inc 、未公开上市的讯息服务商Snapchat、以及即将在今年从eBay 分拆出来的Paypal。

“不论分享型经济的发展如何，任何一家在移动支付市场拥有50%份额的公司，看来都会是个实力雄厚的竞争者。”佛罗里达州Benchmark Co的网路股分析师Daniel Kurnos说。

即便如此，当前一些站在浪头上的企业仍可望稳坐领头羊位置。

苹果有iPhone提供用户取得Uber等所提供的服务，势仍将因共享经济活动升温而受惠。

Hennessy Technology Fund投资组合经理Skip Aylesworth表示，苹果、谷歌和Facebook拥有持续创新的能力，而可在未来10年维持自身地位。他认为Facebook仍可继续称霸社群网络企业龙头，一些同业对手则可能因被并购而消失。

但Aylesworth认为，第四个舵手不会是亚马逊。他说：“这个位置将换上一家从未听过、或是当前还无足轻重的公司。”(完) (编译 王丽馨/李婷仪 审校 张明钧)