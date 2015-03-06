更新版 1-中国财政：今年预算赤字率实际达2.7%，财政扩张为防经济陡跌--财长

* 按实际收支差额口径，今年预算赤字率为2.7%

* 财政必须适度扩张，顶住经济下行和去杠杆压力

* 地方政府债风险可控，但局部地区压力大

* 会继续在香港发行人民币国债 (新增细节)

路透北京3月6日 - 中国财政部部长楼继伟周五称，要避免经济断崖式下落并稳步去杠杆化，财政必须采取扩张的策略。今年预算报告草案中赤字率是2.3%，但按当年实际收支差额的口径看，赤字率达到2.7%。

他在两会期间举行的新闻发布会上称，中国的地方债务从总体上看风险是可控的。一些局部地区债务比例过高，会更为重视。而在经济下行时清理税收优惠也要根据形势考虑。

“‘三期叠加’造成的一些问题在今后一段时间内要解决，经济的增长动力发生改变，这时候就是新常态。在这个过程中，我们要稳步地去杠杆化，但是又不要造成经济的“断崖式”下落。顶住这些下行的压力，必须采取适度扩张的财政政策。”楼继伟称。

国务院总理李克强周四在全国人大会议开幕会上称，中国经济下行压力还在加大，今年困难可能超过去年。中国去年经济增速降至7.4%的24年来最低位，接近7.5%左右的年初目标。

在被问及财政部是否会继续在香港发行人民币债券的问题时，楼继伟表示，累计已经在香港发行了1,000多亿人民币国债，现在交易的余额有805亿元。在人民币没有完全可兑换前，中国还有必要在境外发债。

他提到，选择在香港发行人民币债主要是香港正在使用的人民币数量是全球第一的。70%-80%境外人民币交易在香港，因此交易比较充分，在香港发行是比较有利于形成人民币收益曲线，同时香港是中国的领土，会继续在香港发行人民币债。

**按实际收支差额口径今年赤字率达2.7%**

根据财政部公布的2015年预算报告，全国财政预算赤字规模为1.62万亿元人民币，较上年的1.35万亿元增两成；赤字率(占GDP比例)2.3%左右，较去年提高0.2个百分点。

楼继伟表示，去年的赤字率是2.1%。今年的政府工作报告按照预算收支的口径，全国赤字率是2.3%。但按当年实际收支差额的口径看，赤字率要大一些，达到2.7%，这个力度是比较大的。对于支撑经济的发展、抵御下行压力，将发挥重要的作用。

他进一步解释称，财政部代表国务院提交的预算报告，调入了预算稳定调节基金，有1,124亿元结转资金用于今年的开支。地方的历史债务，从今年开始转为余额管理。去年地方债务的还本部分是993亿元，今年肯定超过1,000亿元，可以通过发新债还老债解决。

所以，在口径变化之后，就有2,000多亿可安排的支出，这些支出如果按当年的收支差额计算赤字率的话，实际上差不多是2.7%。

"但在预算中无法表达，因为结转资金都已经列过支出，只是还没有花出去，现在我们重新花了，但不能第二次列为支出，那就重复列支了。所以，报告中的赤字率仍是2.3%。当年收支差额是2.7%，这是总量。至于具体细节，可以看预算报告。"楼继伟称。

财政部此前连续发文清理中央部门和地方的财政存量资金，明确中央机关和地方财政结转两年以上的资金都要收回，并作为结余资金管理，其中地方的用于补充预算稳定调节基金，中央部门的则由财政部收回统筹使用。

**地方政府债风险可控，但局部压力大**

对于备受关注的地方政府债务，楼继伟提到，地方债务从总体上看，风险是可控的，一些局部地区债务比例过高，会更为重视。

他表示，2013年审计署公开了向全国人大常委会报告的地方债务审计情况，地方负有直接偿还责任的债务10.9万亿。财政部又对这次审计后一年半以来地方的存量债务做了一次甄别统计。

“但是审计的时候，各地是不是尽量搞得少点？这次甄别工作布置后，他们是不是就多报一点？所以他们报完以后，我们还要再审核，审核的过程还没有结束。结束之后，我们要向全国人大常委会报告。”

他指出，地方债的问题是一个客观现实。预算法在修订之前，地方是不得举债的，而事实就产生了这么多。必须开前门、堵后门，同时还要防止出现系统性风险。

“开前门，大家已经知道了，今年的预算是6,000亿地方债。后门的问题，就是历史形成的这些债务，我们必须正视它们，逐步消化解决。"楼继伟称，解决的思路一方面要把那些有一定收益或者可以改造成有比较稳定的现金流，比如可以收费。

如果收费不足，可以给予适度的补贴，转为所谓“PPP模式”，就是政府和社会资本共同投资和经营基础设施包括其他事业的方式，转为企业债。

另外对一部分完全公益性的平台借的地方负有偿还责任的债务，已经报请全国人大常委会预工委，对一些历史债务予以承认，通过发债替换原来的平台债务，这样可以使债息降下来。

他提到，另外一些由银行贷款形成的历史债务，按照契约原则，贷款的合同不能废除，借人家的钱还是应该还的。如果融资平台的情况发生了一些变化，需要进行一些债务重整，那是双方谈判，所以要采取一些过渡性的办法逐步解决。

“相信采取这些办法，我们有能力化解历史上遗留的一些问题，然后按照新的预算法开始更为正规地解决地方适度举债的问题。”

今年财政预算报告明确提出，今年中央赤字为1.12万亿，比2014年增加1,700亿元；地方赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意地方政府发行一般债券弥补。

清理税收优惠也是今年财政部的重要工作之一。对此楼继伟表示，不能再出新的政策，对老的政策要逐步统一进行清理。但这个时间点还没有最后确定下来，在当前经济面临下行压力的期间，清理步骤要根据现在的形势适当地进行考虑。

“因为存在这样一种情况，就是各地行政性竞争。今后要维持全国统一市场，不能再搞行政性竞争，要公平的市场竞争。但是如果不统一处理的话，谁先清理，谁就丧失了过去行政性竞争的优势，所以国家要统一清理。”楼继伟称。

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