《KEMP专栏》美国天然气产量逆境下劲扬，个中玄机堪供石油产出借镜

根据德州铁路委员会，从2008年至2014年，伴生天然气产量占该州天然气产量的比重从不到9%，成长至占近25%。

伴生天然气产量增加之际，天然气井的天然气产量则从7万亿立方英尺降至6.2万亿。

受到北达科他州Bakken地区页岩油荣景带动，以及当地政府致力于减少燃除油井伴生气，北达科他州的伴生天然气产量亦激增。

**湿井**

迥异于德州和北达科他州，宾夕法尼亚州所增加的天然气产量，大多数来自于被归类为天然气井的气井。从2008年至2013年，宾州天然气产增增加至3万亿立方英尺以上。

宾州Marcellus区的页岩气井产量极高。但这些气井也生产高比例的天然气液(NGLs)，因此尽管天然气价格低迷，却仍然享有获利。

探钻的重心已逐渐从宾州中部转向更西部地区，宾州中部的气井多数生产乾天然气，较西部地区生产湿气，并掺杂有价值的NGLs和原油。

如果少了高价的NGLs和原油，宾州的天然气荣景应该会逊色许多。(完) (编译 李爽/许娜/孙茉莉/戴素萍 审校 蔡美珍/王丽鑫/杜明霞)