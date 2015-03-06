《KEMP专栏》美国天然气产量逆境下劲扬，个中玄机堪供石油产出借镜

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
根据德州铁路委员会，从2008年至2014年，伴生天然气产量占该州天然气产量的比重从不到9%，成长至占近25%。
伴生天然气产量增加之际，天然气井的天然气产量则从7万亿立方英尺降至6.2万亿。
受到北达科他州Bakken地区页岩油荣景带动，以及当地政府致力于减少燃除油井伴生气，北达科他州的伴生天然气产量亦激增。
**湿井**
迥异于德州和北达科他州，宾夕法尼亚州所增加的天然气产量，大多数来自于被归类为天然气井的气井。从2008年至2013年，宾州天然气产增增加至3万亿立方英尺以上。
宾州Marcellus区的页岩气井产量极高。但这些气井也生产高比例的天然气液(NGLs)，因此尽管天然气价格低迷，却仍然享有获利。
探钻的重心已逐渐从宾州中部转向更西部地区，宾州中部的气井多数生产乾天然气，较西部地区生产湿气，并掺杂有价值的NGLs和原油。
如果少了高价的NGLs和原油，宾州的天然气荣景应该会逊色许多。(完) (编译 李爽/许娜/孙茉莉/戴素萍 审校 蔡美珍/王丽鑫/杜明霞)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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