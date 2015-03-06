中国货币市场：隔夜供给转宽回购利率小降，跨IPO期限供给谨慎

路透北京3月6日 - 中国银行间市场周五资金面进一步缓和，供给集中的隔夜回购利率小降，盘中甚至出现在加权价基础上减点成交。而下周将至的大规模新股发行，以及随后的缴税因素等，则令机构心态难以完全放松，跨IPO期限供给十分谨慎。

交易员称，目前稍长期限资金供给不多，并一定意味着总量短缺。若未来公开市场逆回购或其他手段可稳定市场情绪，IPO冲击料在可接受程度下度过。

“今早隔夜充裕，各个银行都积极融出，基金也有一些供给，九点多就开始有减10bp出隔夜了。但想找7-10天以应对IPO的就不那么容易。”北京一银行交易员表示。

东方证券等19家公司的网上网下申购日将集中在下周二至下周四，此为今年第三批新股IPO。

交易员并称，IPO期间资金面可能出现早紧晚松的状况，但总体将保持稳健，“由于每个银行不确定自己保证金的回款是多少，对头寸的估算会比较不准确，因此上午出资偏保守；当下午来帐确定后，就会再融出资金。”

针对昨日公布的2015年中国经济增长目标，北京一基金交易员认为，这对货币市场影响不大。虽然GDP下调使得政府放松货币政策的压力降低，但鉴于央行目前的中性操作方式，之后可能还是会继续延续这一风格。

中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4126 3.4338 -2.12

七天 4.7481 4.7401 +0.80

14天 4.7826 4.9521 -16.95

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3300 1.3300 +100.00

七天 7.3850 5.7000 +168.50

14天 5.7000 5.5800 +12.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4500 3.5500 -10.00

七天 4.8000 4.7400 +6.00

14天 5.1500 4.9600 +19.00

Shibor

其中:隔夜 3.4160 3.4330 -1.70

七天 4.7390 4.7290 +1.00

三个月 4.8978 4.8960 +0.18