《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
以下为路透中文新闻为您整理的(3月2日-6日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 本周五连续第三日小幅反弹收升，两岸价差略有缩窄。交易员称，两会召开期间，因监管层维稳与在离岸价差收窄均削减空头力量。人民币兑美元即期周二收盘一度刷新近29个月低点，因美元指数攀升至11年新高，提振人民币空头力量，但两会期间，监管层有意维稳。
公开市场操作: --春节过后，中国央行公开市场连续两周净回笼。与去年节后立即停止逆回购而资金面转宽相比，今年滚动进行的逆回购操作，也未明显缓和流动性紧势。业内人士认为，这应该与外汇占款增势下降有关，基础货币供应渠道发生变化，再次降准可期。
他们并称，中国货币政策已经进入一个放松通道，在降息、降准同时，未来公开市场、SLF(常备借贷便利)等常规操作也将继续配合。从操作规模上看，公开市场流动性调节功能趋弱，利用正/逆回购利率变化，引导市场利率走向作用值得关注。
债市: --银行间市场现券收益率本周震荡走升。周初面对春节后央行首度降息，市场波澜不惊，因宽松政策边际效应逐步递减；随后资金面依旧偏紧，同时央行调降逆回购利率不及预期，叠加一级新债招标结果偏高，现券二级走势持续维持疲弱态势；而两会政府工作报告将GDP增速目标调低至7%，后续宽松政策预期受挫，短期市场情绪尚难乐观。
票据: --中国票据市场转贴利率当周以稳为主，基本未受降息影响。因在资金面依旧是主要影响因素情况下，节后流动性整体延续紧势，抵销政策利好。若没有新的降准政策出台，流动性紧平衡局面一时难改，加之3月有季度末因素，转贴价格向下的空间受限。
股市: --本周沪综指 震荡下跌，累计下跌2.09%。尽管降息利好引领大盘周一继续反弹，但今年第三批新股的推出，无疑给大盘浇上一盆冷水。沉重的新股申购筹钱压力，使得权重股及题材股均面临持续抛压，大盘震荡回落，周五沪综指收报3,241.239点。
期市: --沪铜当周冲高回落进入调整。本周中国两会召开，经济增长目标下移到7%，国内对铜的需求可能因此受到一定影响，同时铜库存仍在不断增加，也对多头形成威力。但春节后是消费旺季，消费重启可能将令铜价表现出很强的韧性。技术上看，铜价受压于均线系统，短期铜价进入下降通道。 --沪金当周反弹夭折后继续回落。在欧央行宣布重大利空消息的影响下，国内金价跌幅仍有限，预示金价底部存在一定支撑。目前金价运行于重要技术关口，双方显出较谨慎。本周国内期金1506主力合约冲高回落，短期均线空头排列，250元处持续承压，但于244元处亦存在支撑。趋势上短期反弹格局已遭到破坏。(完) (整理 李宏薇/吴芳/林琦/张晓翀; 审校 曾祥进)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险