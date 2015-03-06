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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 12:33 BJT

路透调查：2014年对加拿大经济最准预测者称，年中前低油价将带来冲击

Dimino表示，经济成长放缓加剧可能促使加拿大央行今年3月再降息25个基点；之前该行在1月会议上意外降息，让所有分析师大跌眼镜。

但她说，随着出口开始回升，加拿大经济料将在年底前有所改善。

“2015年不会有太大消费拉动的成长...相关预期已大幅下降，”Dimino说。

过去10年加拿大房屋均价已上涨近一倍，很多分析师担心房价已过高，很快将会下跌。

近期的路透调查显示，油价挫跌也只会加大市场调整的风险。

Dimino称，加拿大金融之都多伦多在建高楼数量的增加，就证明楼市需求尚未出现降温迹象。(完) (编译 李爽/王颖；审校 孙茉莉)
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