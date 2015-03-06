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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 15:09 BJT

德国数据：1月工业生产较前月增长0.6%，路透调查预估增幅为0.5%

路透柏林3月6日 - 德国经济部周五公布，2015年1月工业生产较前月
增长0.6%，2014年12月修正为增长1.0%。
   
    以下为详细数据(经季节调整):
    
    工业订单                15年1月    14年12月     
    较上月(%)                 +0.6        +1.0
    指数(2010年为基期)       109.5       108.9
    
    路透访问的分析师平均预计，1月工业生产较前月增长0.5%，预估区
间介于下滑0.6%至增长1.9%。
    
    德国经济部称，工业数据显示经济复苏在继续。(完)
    
      

 (编译 高琦 审校 张明钧)
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