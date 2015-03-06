德国数据：1月工业生产较前月增长0.6%，路透调查预估增幅为0.5%

路透柏林3月6日 - 德国经济部周五公布，2015年1月工业生产较前月 增长0.6%，2014年12月修正为增长1.0%。 以下为详细数据(经季节调整): 工业订单 15年1月 14年12月 较上月(%) +0.6 +1.0 指数(2010年为基期) 109.5 108.9 路透访问的分析师平均预计，1月工业生产较前月增长0.5%，预估区 间介于下滑0.6%至增长1.9%。 德国经济部称，工业数据显示经济复苏在继续。(完) (编译 高琦 审校 张明钧)