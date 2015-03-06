德国数据：1月工业生产较前月增长0.6%，路透调查预估增幅为0.5%

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透柏林3月6日 - 德国经济部周五公布，2015年1月工业生产较前月 增长0.6%，2014年12月修正为增长1.0%。 以下为详细数据(经季节调整): 工业订单 15年1月 14年12月 较上月(%) +0.6 +1.0 指数(2010年为基期) 109.5 108.9 路透访问的分析师平均预计，1月工业生产较前月增长0.5%，预估区 间介于下滑0.6%至增长1.9%。 德国经济部称，工业数据显示经济复苏在继续。(完) (编译 高琦 审校 张明钧)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。