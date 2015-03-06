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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 12:28 BJT

香港个股：复星国际斥资逾9,000万英镑认购Thomas Cook的5%股权，未来拟增持

路透香港3月6日 - 中国最大民营企业--复星国际 周五宣布，透过其附属公司认购英国休闲旅游集团Thomas Cook 的新股，相当于目前已发行股份5%，作价9,185万英镑。

公司的声明称，透过其间接持股约85%的附属公司Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A认购上述股份。复星国际并表示，拟计划于合适时机在公开市场进一步买入Thomas Cook的股份，以增持Thomas Cook的股份至不超过其已扩大发行普通股股本的约10%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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