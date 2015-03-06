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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 16:15 BJT

表格：法国1月贸易逆差为37.26亿欧元，12月修正为逆差32.96亿--海关

路透巴黎3月6日 - 周五公布的数据显示，法国1月经季节调整的贸易逆差为37.26亿欧
元，12月修正为逆差32.96亿。   
    
                  2015年1月                  2014年12月
               进口    出口    顺/逆差      进口   出口   顺/逆差   
    经调整    40.575   36.849    -3.726   41.102  37.806    -3.296 
    未经调整  39.428   34.791    -4.637   40.205  36.820    -3.385  
    (完)
    
  
 (编译 张明钧; 审校 高琦)
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