表格：法国1月贸易逆差为37.26亿欧元，12月修正为逆差32.96亿--海关

路透巴黎3月6日 - 周五公布的数据显示，法国1月经季节调整的贸易逆差为37.26亿欧 元，12月修正为逆差32.96亿。 2015年1月 2014年12月 进口 出口 顺/逆差 进口 出口 顺/逆差 经调整 40.575 36.849 -3.726 41.102 37.806 -3.296 未经调整 39.428 34.791 -4.637 40.205 36.820 -3.385 (完) (编译 张明钧; 审校 高琦)