表格：法国1月贸易逆差为37.26亿欧元，12月修正为逆差32.96亿--海关

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透巴黎3月6日 - 周五公布的数据显示，法国1月经季节调整的贸易逆差为37.26亿欧 元，12月修正为逆差32.96亿。 2015年1月 2014年12月 进口 出口 顺/逆差 进口 出口 顺/逆差 经调整 40.575 36.849 -3.726 41.102 37.806 -3.296 未经调整 39.428 34.791 -4.637 40.205 36.820 -3.385 (完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。