表格：瑞士2月CPI较前月下降0.3%，较上年同期下降0.8%

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透苏黎世3月6日 - 瑞士联邦统计局周五公布的数据显示，瑞士2月 消费者物价指数(CPI)较前月下降0.3%，较上年同期下降0.8%，12月降幅 分别为0.4%和0.5%。 以下为详细数据： 2015年2月 2014年1月 2014年2月 较上月变动% -0.3 -0.4 0.1 较上年同期变动% -0.8 -0.5 -0.1 指数(2010年12月=100) 97.9 98.2 98.7 (完) (编译 李爽 审校 白云)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。