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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 16:23 BJT

表格：瑞士2月CPI较前月下降0.3%，较上年同期下降0.8%

路透苏黎世3月6日 - 瑞士联邦统计局周五公布的数据显示，瑞士2月
消费者物价指数(CPI)较前月下降0.3%，较上年同期下降0.8%，12月降幅
分别为0.4%和0.5%。
    
    以下为详细数据：
                                
                      2015年2月   2014年1月   2014年2月    
    较上月变动%           -0.3         -0.4        0.1
    较上年同期变动%       -0.8         -0.5       -0.1
    指数(2010年12月=100)  97.9         98.2       98.7 (完)
      

 (编译 李爽  审校 白云)
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