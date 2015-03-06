表格：瑞士2月CPI较前月下降0.3%，较上年同期下降0.8%

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨

路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。