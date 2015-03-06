表格：欧元区第四季GDP修正值为较上季增长0.3%，较上年同期增长0.9%

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透布鲁塞尔3月6日 - 欧盟统计局周五公布，欧元区第四季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.3%， 较上年同期上涨0.9%。 GDP经季节调整增幅(%)： 较上季 较上年同期 2014 2014 ------------------------ ------------------------ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 欧元区18国 0.3 0.1 0.2 0.3 1.1 0.8 0.8 0.9 欧盟28国 0.4 0.2 0.3 0.4 1.4 1.3 1.2 1.3 (完) (编译 洪曦; 审校 白云)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。