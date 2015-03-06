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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 18:09 BJT

表格：欧元区第四季GDP修正值为较上季增长0.3%，较上年同期增长0.9%

路透布鲁塞尔3月6日 - 欧盟统计局周五公布，欧元区第四季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.3%，
较上年同期上涨0.9%。
    
    GDP经季节调整增幅(%)：
                 
                     较上季                     较上年同期 
                      2014                         2014
               ------------------------    ------------------------
                Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4 
 欧元区18国    0.3    0.1    0.2    0.3    1.1    0.8    0.8    0.9   
 欧盟28国      0.4    0.2    0.3    0.4    1.4    1.3    1.2    1.3     (完)
  
 (编译 洪曦; 审校 白云)
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