路透调查：2015年巴西经济料陷入衰退，但评级不会被下调

Zara对2015的看法比其他分析师来得更加悲观，预测巴西GDP将萎缩1.5%。近期央行对约100家机构的调查预估中值为，GDP将下滑0.5%。

她的预估是假设巴西今年稍晚将需要限电，限电一事尚未获得当局证实。如果不需要限电，那么经济仍将萎缩0.7%，主要是上半年萎缩较多。她认为限电的可能性有45%。

“即使没有限电，投资仍面临供电方面的不确定性，”她表示。

根据她的基本假设情况，通胀料仍偏高，年末时将接近7.4%。即使考虑到2个百分点的容忍差距，这仍将是巴西央行自2003年以来首次未达4.5%的通胀率目标。

Zara预期巴西指标利率年底时将从目前的12.25%升至13%。巴西雷亚尔兑美元 可能在3关卡徘徊，尤其是如果美联储一如预期在今年稍后升息。(完) (编译 洪曦/戴素萍; 审校 李春喜)