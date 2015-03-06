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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 13:59 BJT

新兴汇市：韩元领涨新兴亚币，关注美国非农就业报告

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            120.02    120.14   +0.10   -0.30    119.66
    坡元            1.3692    1.3710   +0.13   -3.16    1.3260
    台币          31.446    31.507   +0.19   +0.86    31.718
    韩元           1098.30   1101.30   +0.27   +0.09   1099.30
    泰铢             32.41     32.42   +0.03   +1.51     32.90
    菲律宾披索       44.11     44.13   +0.05   +1.38     44.72
    印尼卢比      12970.00  12985.00   +0.12   -4.55  12380.00
    印度卢比       62.16     62.17   +0.02   +1.41     63.03
    马币            3.6485    3.6485   -0.00   -4.17    3.4965
    人民币          6.2638    6.2662   +0.04   -0.95    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 杜明霞/李婷仪 审校 王丽鑫/王兴亚)
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