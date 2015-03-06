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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 14:09 BJT

企业并购：马来西亚IOI集团称，将不再延长台北101股权收购要约

路透吉隆坡3月6日 - 马来西亚IOI地产集团 周五称，该公司收购37%台北101持股的要约将不会展延。

马来西亚IOI集团在马国证交所的声明稿称，买卖双方取得台湾经济部投审会核准的三个月期限已在3月5日到期。

马来西亚IOI集团去年12月时称，计划以27.4亿马币(7.51亿美元)入股。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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