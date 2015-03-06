《全球汇市一周综述》欧洲央行开机印钞，美元指数创11年新高

整理 王兴亚/杜明霞

路透北京3月6日 - 本周市场焦点是多国央行政策会议。春节假期刚过，中国央行突然宣布降息，提振美元全线上扬并触及11年高位，而已经低迷的欧元倍感压力。接下来，澳洲央行周二意外决定维持政策利率不变，但为降息敞开大门。

重头戏当属是欧洲央行周四的政策会议，会上公布了大规模购债计划的细节。总裁德拉吉表示，将于3月9日首次利用新钞购买公债。欧元兑美元短暂跌破1.10美元，为2003年9月来首见，美元指数则一度升至11年半高位。

目前市场注意力放在周五稍晚将公布的美国2月非农就业报告上。下周关注的重点主要是中国贸易、物价、投资和零售等多项数据，亦需密切留意希腊债务问题的新发展，还有新西兰、韩国和泰国央行的政策会议。

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**欧洲央行量化宽松，欧元受压**

中国上周六宣布降息惠及美元，再加上欧洲央行即将正式启动量化宽松，令过去一周本已低迷的欧元更受压力。欧元周三跌破逾一个月来的支撑位后，接连改写11年新低；跌势在周四亚洲尾盘加剧，交易商称，欧元跌破障碍选择权1.1050后跌势加快，止损卖单加剧了欧元的下行。

欧洲央行周四宣布下周启动1兆(万亿)欧元的购债计划，并提高了对今明两年的经济成长预估。欧元兑美元短暂跌破1.10美元，为2003年9月来首见，欧元兑英镑亦触及2007年12月来最低水平。

欧洲央行总裁德拉吉表示，将于3月9日首次利用新钞购买公债。但将避开收益率低于央行负0.2%存款利率的公债。购债收益率方面的消息，盖过了欧洲央行上调经济成长预估的影响。

“我们的预期是，一开始债券购买将在未来几周协助削弱欧元，以透过利率管道最为明显，”CitiFX在写给客户的研究报告中表示。交易员表示，欧元很有可能测试1.0500，此为2003年3月以来的低位。

据路透最新的月度汇率调查结果，欧元的跌势几近后继乏力，未来一年美元全面走升只会小幅推低欧元。调查显示，欧元一个月后料处于周三交投水准1.12美元附近。三个月和一年后则料分别小贬至1.10美元和1.08美元。

“(欧洲央行宽松政策)料将产生一些影响，但我认为欧元不会再有年初时那么大的波动，变动会比较温和些，”Rabobank资深外汇策略师Jane Foley表示。

**美元指数连创11年新高**

中国降息促使美元全线上扬，美元指数触及11年高位，周二最高攀至95.516，令人失望的美国数据未能吓退美元多头。然而，日本内阁官房参赞本田悦朗对华尔街日报表示，美元兑日圆汇率可能处在“乐见区间的上档”。这番评论推动美元兑日圆下跌，连带美元指数由11年高点回落。

虽然对美联储开始升息的时点高度不确定，但一些分析师预计，美联储会在3月17-18日的政策会议的前瞻指引中弃用“耐心”一词，为6月可能收紧政策铺路。美元指数周三升至11年半新高，受助于强劲的美国民间就业数据。

欧洲央行宣布购债计划细节后，美元兑一篮子主要货币进一步走高。美元指数一度升至2003年9月来最高的96.593。周五早盘徘徊在11年半高位附近，静候美国非农就业报告出炉。如果非农报告支持美联储在未来几个月内升息，则指数可能持续上扬。

路透访问的分析师预计，美国2月非农就业岗位将增加24万个，失业率自5.7%小降至5.6%。这样的结果“可能引发欧元/美元进一步走跌，因为这提升了对美联储在2015年中期升息的押注，”DailyFX汇市分析师David Song表示。

中国的降息举措仅给商品货币带来短暂提振，澳元一度涨至0.7850美元，但随后回落。市场似乎押注澳洲央行周二可能再度宣布降息，降息疑虑对澳元造成拖累。然而，其后澳洲央行宣布维持政策利率在纪录低点2.25%不变，让预期连续降息的投资者感到意外。澳元兑美元跳涨至0.7845的高点。