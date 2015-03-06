《中国企业债发行日程表》--3月6日

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *江苏省国 28 5 3/13簿记建档 -- AAA 3/16-3/18 华泰联合证券 信资产管理集团 平安证券 ========================================================================================= *泗洪县宏 10 7 3/13簿记建档 -- AA 3/16-3/18 东方花旗证券 源公有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= *乳山市城 10 7 3/13簿记建档 上限7.50% AA 3/16-3/20 民族证券 市国有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= *乌鲁木齐 10 6 3/13簿记建档 -- AA 3/16-3/20 信达证券 国有资产投资 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 湖南省娄 13 7 3/12簿记建档 上限8.53% AA 3/13-3/19 恒泰长财证券 底经济技术开发投资建设 (第3-7年末每年还20%本金) 华融证券 ========================================================================================= 重庆巴南 6 7 3/12簿记建档 -- AA 3/13-3/19 渤海证券 经济园区建设实业 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 临汾市尧 12 7 3/12簿记建档 上限7.78% AA- 3/13-3/16 中德证券 都区投资建设开发 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 都江堰兴 8 7 3/11簿记建档 -- AA 3/12-3/16 海通证券 堰投资 (第3-7年末每年还20%本金/都江堰兴市投资提供担保) ========================================================================================= 马鞍山经济 6 7 3/5簿记建档 *6.49% AA 3/6-3/10 光大证券 技术开发区建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 黔南州投资 18 7 3/6簿记建档 *6.43% AA 3/9-3/11 国泰君安证券 ========================================================================================= 渭南城建 6 7 3/10簿记建档 -- AA 3/11-3/13 西部证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 通辽天诚 8 7 3/10簿记建档 -- AA 3/11-3/17 国信证券 城市建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 淳安新安江 11 7 -- -- AA 3/11-3/17 财通证券 开发总公司 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险